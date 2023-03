Como criar canal de transmissão no Instagram? Tudo sobre a novidade

Quem usa o Instagram pode ter percebido uma novidade nas mensagens diretas na última quinta-feira (9): as listas de transmissão. Anunciadas no final de fevereiro pelo CEO da Meta , Mark Zuckerberg, elas funcionam de maneira similar aos canais do Telegram , também disponível para Android e iPhone ( iOS ), e pretendem estreitar os laços entre criadores de conteúdo e seguidores. Por enquanto, não são todos os usuários com acesso à nova função, mas a ideia é que o recurso seja liberado aos poucos para toda a base. Porém, vale dizer que, como a novidade é voltada para criadores de conteúdo, ela não será liberada para usuários comuns - pelo menos não a princípio.

O TechTudo reuniu tudo o que você precisa saber sobre as novas listas de transmissão do Instagram, inclusive como criar e como participar delas. Confira, nas próximas linhas, todas as informações.

O que são as listas de transmissão do Instagram? Para que servem?

As listas de transmissão do Instagram são grandes canais criados por influencers e criadores de conteúdo, que ficam disponíveis na aba de mensagens diretas dos usuários. Eles funcionam mais ou menos como os canais do Telegram, e permitem à conta criadora compartilhar atualizações em texto, foto, vídeo, notas e enquetes. A ideia com a novidade é que os criadores de conteúdo consigam manter um contato mais direto com seus seguidores, que poderão visualizar e curtir as publicações, além de participar de enquetes.

Assim, caso algum perfil produza conteúdo sobre viagens, por exemplo, ele poderá fazer uma cobertura extra de algum passeio ou lugar no seu canal de transmissão. De acordo com o Instagram, será possível também criar listas exclusivas para seguidores assinantes da conta. Toda vez que uma lista de transmissão for criada por algum influencer ou página que você segue, você será notificado disso.

O primeiro canal criado foi o da própria Meta, que é atualizado por Mark Zuckerberg. Por lá, além de exemplificar o que pode ser feito na novidade, o empresário também pretende anunciar novas funções que cheguem à rede social. O recurso funciona tanto no iPhone, quanto no Android, e deve ser lançado também no Facebook. Vale dizer que os seguidores, embora participem dos canais, não podem mandar mensagens.

Por enquanto, apenas criadores de conteúdo convidados estão com acesso à função, mas é possível solicitar a novidade na lista de espera da Meta. Para isso, basta acessar o site oficial ("https://fb.me/ig_bc_waitlist", sem aspas) e seguir com o formulário.

Como criar uma lista de transmissão no Instagram?

Caso você seja um criador de conteúdo, é preciso antes verificar se as listas de transmissão estão disponíveis para você. Se estiverem, você será notificado no próprio app. Então, basta ir na aba de Inbox e tocar no ícone para criar uma lista de transmissão. Note que você poderá optar por criar um canal para todos os seus seguidores ou somente para seguidores que sejam apoiadores do seu perfil.

Quando a lista estiver criada, seus seguidores serão notificados disso, mas outra possibilidade de divulgar o canal é fazendo um story e adicionando o adesivo de listas de transmissão. Basta posicioná-lo no story e depois publicar. Os usuários poderão ingressar no seu canal a partir desse sticker. Ainda, será possível também colocar um pin no seu perfil com o link para a lista.

Vale lembrar que a novidade, por enquanto, só está disponível para criadores de conteúdo. Portanto, usuários comuns do Instagram não têm acesso e não podem criar listas de transmissão no app.

Como participar de listas de transmissão no Instagram?

Existem alguns jeitos de entrar nos novos canais do Instagram. Um deles é tocando sobre a notificação de que o produtor de conteúdo que você segue criou uma dessas listas. Outra opção é entrar a partir dos adesivos dos stories, que devem ser publicados pelo próprio criador.

Após entrar na lista de transmissão, ela ficará na aba de mensagens diretas. Vale dizer que você será notificado toda vez que houver um novo post no canal. Ainda, se a novidade não apareceu para você, não se preocupe: a atualização está aos poucos sendo liberada. Basta manter o seu aplicativo atualizado no Android ou iPhone.

