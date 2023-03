O WhatsApp Beta está com problemas no Android nesta segunda-feira (27), apontam usuários no Twitter. De acordo com relatos, ao tentar abrir o aplicativo, é mostrada uma mensagem de que a versão do app está desatualizada e de que, portanto, é preciso atualizá-la na Google Play Store . Ao tentar fazer o update, porém, a loja de apps indica que não há atualização disponível. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, apontou que a instabilidade iniciou às 16h10 de hoje, atingindo um pico de 640 reclamações às 17h15. Por enquanto, não há relatos sobre o mesmo problema no beta para iPhone ( iOS ).

O TechTudo entrou em contato com a Meta, empresa dona do WhatsApp, para entender o que pode ter ocasionado o bug. Porque o problema parece ser exclusivo do Android, a reportagem também entrou em contato com o Google, companhia que controla o sistema operacional. Em resposta ao TechTudo, o WhatsApp preferiu não comentar o caso. Já o Google ainda não se pronunciou oficialmente sobre o bug.

1 de 1 Como sair do WhatsApp Beta? Versão para Android apresenta bug hoje — Foto: Reprodução/Pexels Como sair do WhatsApp Beta? Versão para Android apresenta bug hoje — Foto: Reprodução/Pexels

O que é tecnologia pra você? Comente no Fórum do TechTudo

O Google Trends, site que compila as principais buscas feitas no Google, indicou que, na última hora desta segunda-feira (27), houve aumento súbito por termos como "como atualizar o WhatsApp beta", "como sair do WhatsApp beta no Android" e "atualizar WhatsApp beta". No Twitter, há reclamações também em inglês e espanhol, o que indica que o bug está acontecendo também em outros países.

Por conta do erro no WhatsApp beta, usuários do Android não conseguem utilizar o mensageiro. Por enquanto, a Meta ainda não se pronunciou sobre o bug, e por isso não há ainda uma forma oficial de solucionar o problema. Porém, é possível sair da versão de testes caso você queira usar o app. O passo a passo é bem simples:

Primeiro, abra a Google Play Store e vá em "Apps já instalados". Outra opção é buscar pelo nome do app na aba de pesquisa, representada pela lupa. Toque sobre "WhatsApp Messenger"; Deslize a tela até ver a opção "Você é um testador Beta" e toque em "Sair". Aparecerá uma pop up de confirmação. Para confirmar sua saída do beta do WhatsApp no Android, toque novamente em "Sair"; Volte ao início da tela. Agora, selecione "Desinstalar". Toque em "Ok" na pop up que aparecer para confirmar a desinstalação; Feche a loja do Android e abra-a novamente. Procure por "WhatsApp" na aba de pesquisa". Agora, toque sobre "Instalar" e baixe o aplicativo; Após instalado, você precisará entrar novamente na sua conta. É válido dizer que, caso você não tenha feito backup recentemente, as conversas serão perdidas para a última data em que tiver sido realizado o backup.

Caso você tenha ficado com alguma dúvida de como sair do programa beta do WhatsApp pelo Android, é possível conferir um tutorial completo e ilustrado feito pelo TechTudo. Se tiver perdido alguma conversa importante, você pode aprender jeitos de recuperar chats no WhatsApp - mas, vale lembrar, a melhor maneira de evitar isso é mantendo backups diários na plataforma.

Alguns usuários apontaram no Twitter que uma outra solução possível é mudar manualmente a data do celular para um ou dois dias atrás - ou seja, 25 ou 26 de março de 2023. Essa “gambiarra” pode ser válida principalmente para quem não fez backup recentemente e não deseja perder as conversas. Veja aqui como mudar a data do seu celular Android.

Ainda não se sabe o que ocasionou o problema no aplicativo, mas sabe-se que, na semana passada, foram identificadas algumas novidades para a versão de testes - principalmente, para o sistema do Google. Abaixo, confira algumas reclamações dos usuários no Twitter sobre a instabilidade do WhatsApp beta no Android hoje (27).

Com informações de Downdetector e Google Trends

Veja ainda: Como colocar senha no WhatsApp no Android ou iPhone