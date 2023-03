Como usar WhatsApp em dois celulares ao mesmo tempo? Aprenda truque

O WhatsApp ainda não pode ser usado de forma nativa em dois celulares ao mesmo tempo, mas é possível burlar isso usando um truque simples, disponível na função "dispositivos vinculados". No entanto, para que isso seja viável, é preciso que os smartphones tenham sistema operacional Android e que algum deles possua uma tela de mais de 600 DPI (dots per inch, ou "ponto por polegada", em tradução direta). A ideia, aqui, é que eles sejam reconhecidos como um tablet pelo sistema.

Vale mencionar que essa é uma alternativa não oficial de usar dois celulares ao mesmo tempo. Veja, a seguir, como fazer para conectar dois smartphones a um único WhatsApp.

1 de 2 WhatsApp pode ser usado em dois celulares ao mesmo tempo, mas há algumas condições envolvidas — Foto: Divulgação/ Getty Images WhatsApp pode ser usado em dois celulares ao mesmo tempo, mas há algumas condições envolvidas — Foto: Divulgação/ Getty Images

Como funciona o truque para conectar dois celulares a um WhatsApp?

A medida permite que dois aparelhos Android tenham a mesma conta do aplicativo aberta ao mesmo tempo, por exemplo. Há ainda a possibilidade de utilizar um dispositivo iPhone (iOS) como principal e um telefone Android como um secundário. O backup diário de mensagens e arquivos, no entanto, só poderá ser feito no dispositivo principal.

É válido reforçar, ainda, que o recomendado por especialistas é, antes de realizar o processo de ativação do recurso, fechar o mensageiro e selecionar a opção “Forçar Parada” dentro das configurações. Assim, há menos possibilidade de acontecerem bugs e incompatibilidades entre as versões.

Como ativar o WhatsApp em dois celulares ao mesmo tempo?

Antes de tudo, é preciso modificar algumas coisas no seu celular para utilizar o truque. O primeiro deles é acessar as opções do desenvolvedor nos Android. Dentro de “Configurações”, siga até o campo “Sobre o telefone” e toque em “Informações do software”. Após isso, é preciso tocar em “Build number” para habilitar a configuração.

O usuário também deve ajustar o DPI da tela para que o esquema funcione – o que envolve dimensionar a interface do telefone para uma semelhante a do tablet. Isso pode ser feito também dentro do campo de “Configurações” e, em seguida, em “Sistema”. Será necessário clicar em “Opções do desenvolvedor” e mexer na largura mínima, deixando-a em 600. O ajuste reduzirá a tela e os ícones da interface, e pode fazer com que o telefone reinicie ou a tela pisque.

No dispositivo secundário, será necessário instalar o aplicativo do WhatsApp. Com o procedimento concluído, o app não solicitará o seu número de telefone, e sim um código QR Code, disponível no dospositivo principal. Depois de fazer isso, no aparelho principal, abra o mensageiro e clique em “Configurações”. Posteriormente, toque em “Dispositivos vinculados” e aperte em “Vincular um dispositivo” para ler o código exibido no aparelho secundário. A sincronização das mensagens acontecerá de forma automática.

Durante a sincronização, contudo, é preciso alterar as configurações de exibição do telefone secundário. Para isso, vá em “Configurações”. Em seguida, em “Opções do desenvolvedor” e em “Largura mínima” para restaurar o valor original, ou seja, com a dimensão adequada, a qual fará com que o WhatsApp funcione como se estivesse no dispositivo “padrão”. O procedimento faz com que os dois dispositivos funcionem simultaneamente.

Vale informar que, segundo informações do site 9to5Google, apesar dessa possibilidade, a Meta vem trabalhando em um “modo companheiro” para vincular contas em dois dispositivos sem restrições. A função já funciona em versão beta para algumas pessoas, mas não há previsão de lançamento para todos.

Com informações de 9TO5Google

