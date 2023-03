Conheça Juízo, documentário sobre reformatório disponível na Netflix

Como o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite a divulgação de imagens de menores de idade envolvidos em atos infracionais, todos os internos que aparecem no filme não tem o rosto revelado. Nas cenas reais de julgamento, apenas as costas do menor infrator aparecem. Já nas tomadas de frente, foram filmados jovens moradores de comunidades periféricas do Rio de Janeiro e sem experiência com teatro para a compor o restante das cenas. Vale lembrar que nenhum dos jovens que topou participar da encenação teve problemas com a lei.