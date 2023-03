Conheça o Loop, o 'Notion' para Office 365 da Microsoft

A Microsoft ganhou o Loop, uma nova ferramenta de hub colaborativo para o Office 365. Bem semelhante ao Notion , o novo sistema permite aos usuários criar espaços profissionais para gerenciar projetos pessoais ou coletivos, além de também permitir atribuir e resolver tarefas, como acontece no Trello . O trabalho conjunto da plataforma pode ser monitorado em tempo real e ainda funciona em sincronia com outros aplicativos do Microsoft Office. Por enquanto, o aplicativo ainda está em fase de testes. A seguir, saiba mais sobre o recém-lançado Microsoft Loop.

O que é o Microsoft Loop?

O Microsoft Loop é uma ferramenta de hub colaborativo que pode reunir informações sobre projetos em apenas uma única página. O sistema foi anunciado no final de 2021 e, mais de um ano depois do anúncio, sua versão de testes foi finalmente liberada. O aplicativo é a alternativa da Microsoft para competir com programas como Notion e Google Docs.

Microsoft Loop: quais são os principais recursos?

O Loop apresenta os "Componentes", que são arquivos enviados no chat da plataforma em que outros usuários podem comentar e adicionar ideias - de forma similar ao que acontece no Docs. Eles podem ser simples, como listas, tabelas, notas e tarefas, ou mais sofisticados, como oportunidades de vendas do cliente do Microsoft Dynamics 365. Um exemplo bastante útil é a tabela de votação, que permite chegar a um consenso entre as equipes para idealizar e finalizar as decisões em conjunto.

Além disso, o rastreador de status da plataforma também ajuda o usuário a reunir informações de sua equipe. Com ele, é possível acompanhar o progresso dos diferentes aspectos do projeto e sempre manter um status atualizado na equipe.

Já as Páginas do Loop são telas flexíveis em que você pode organizar os componentes e obter outros elementos úteis, como arquivos, links ou dados, para ajudar as equipes a pensar, conectar e colaborar. Essas telas são variáveis, começando pequenas e depois crescendo de acordo com o tamanho das ideias e dos projetos.

Outro recurso são os Espaços de trabalho do Loop. Eles consistem em páginas compartilhadas que compilam tudo o que é importante para o projeto. O recurso facilita o acompanhamento do trabalho de todos, além de guardar a reação às ideias de outras pessoas e acompanhar o progresso das metas compartilhadas. As equipes podem colaborar de forma síncrona ou assíncrona.

O Microsoft Loop já está disponível para acesso em sua versão prévia por meio do link "https://loop.microsoft.com/learn".

Com informações de Microsoft

