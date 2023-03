Conheça Padre Johnny, filme da Netflix baseado em história real

O filme polonês Padre Johnny está no Top 10 da Netflix nesta semana. O longa acompanha a transformação de um ex-criminoso após este conhecer um padre diretor de um sanatório. Com direção do iniciante Daniel Jaroszek, a obra é baseada na vida do padre e bioeticista polonês Padre Jan Kaczkowski, conhecido no país europeu pelo jeito carismático e por ser o fundador do Puck Hospice, instituição de saúde voltada ao tratamento de doenças mentais.

Padre Johnny foi lançado em outubro de 2022 na Polônia pela produtora Next Film e obteve um sucesso nacional de bilheteria. Os atores Dawid Ogrodnik (Ida) e Piotr Trojan (A Inundação do Milênio) estão nos papéis principais do longa. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre a história, confira a seguir o enredo do filme e os personagens reais que o inspiraram.

Longa é baseado na vida do padre Jan Kaczkowski, famoso na Polônia pelo jeito carismático e o trabalho na área da saúde

Enredo de Padre Johnny

Após ser preso por tentativa de roubo, o criminoso e viciado em drogas Patryk Galewski (Trojan) é condenado a prestar 360 horas de serviço comunitário em um sanatório chamado Puck Hospice. Lá, ele conhece o diretor e fundador da instituição, um padre chamado Jan Kaczkowski (Ogrodnik). Tido como carismático pelos demais pacientes, o sacerdote é conhecido como "Johnny" pelos amigos.

Mesmo com poucas qualificações profissionais, Patryk aos poucos pega o jeito nos serviços prestados no sanatório. Ele faz amizades com outros funcionários e pacientes - algo que muda seu comportamento autodestrutivo. Porém, sua relação amistosa com padre Jan é afetada por um acontecimento trágico.

Patryk é um ex-criminoso que tem a vida mudada após prestar serviço comunitário em um sanatório

A história por trás do filme

O filme toma como base o livro homônimo escrito por Maciej Kraszewski, que no filme assina o roteiro. O autor narra a amizade real entre o Padre Jan e Patryk Galewski, hoje um cozinheiro de sucesso na Polônia. Assim como foi mostrado no filme, a relação entre os dois surgiu quando Patryk teve de prestar serviço comunitário no sanatório gerenciado por Padre Jan, o Puck Hospice, fundado em 2004 na cidade de Puck, norte da Polônia.

Nascido em 1977, Jan Kaczkowski foi um padre católico romano e especialista em bioética que realizava trabalhos solidários na Polônia. Dado o seu jeito "pop" de se comunicar com os jovens, Padre Jan ganhou o apelido de "Johnny", uma versão anglófina e no diminutivo do seu primeiro nome. O sacerdote costumava fazer aparições na TV e até em festivais de música para divulgar seu trabalho no Puck Hospice.

Padre Jan em um festival de rock na Polônia. O sacerdote era conhecido no país pelo jeito carismático de se comunicar

A inspiração de Padre Jan na forma de cuidar dos pacientes veio do Padre Pio de Pietrelcina (1887 - 1968), sacerdote italiano canonizado em junho de 2002. Uma de suas principais mudanças foi na vida de Patryk Galewski. Quando o sacerdote descobriu o talento de Patryck na culinária, incentivou o novo funcionário a seguir carreira no ramo. Hoje, Patryck é casado, pai de três filhos e autor de uma biografia que narra sua mudança pessoal ao lado do Padre Jan.

O trabalho do padre "Johnny" como incentivador da bioética na saúde foi interrompido em março de 2016. Após anos de luta contra o glioblastoma (tipo raro e agressivo de câncer), Jan morreu aos 39 anos. Em homenagem ao amigo, Patryck fundou na Polônia a instituição Fundacja Ks. Kaczkowskiego, uma organização não-governamental inspirada no trabalho solidário de Jan.

O ator Piotr Trojan ao lado do verdadeiro Patryk Galewski, hoje um cozinheiro conhecido na Polônia

Repercussão entre público e crítica

Padre Johnny possui nota 6,9 no IMDb, com base em 857 votações. Entre a audiência do Rotten Tomatoes, o título tem uma aprovação de 78%. No site Decider, o longa polonês é considerado "streamável", ao considerar que "Padre Johnny transforma muito bem os cenários e personagens típicos em uma tocante história de perdão".

O portal Ready Steady Cut garantiu à obra briográfica 3 de 5 estrelas, com o seguinte consenso: "Ao prestar homenagem ao falecido Padre Jan Kaczkowski, Johnny destaca sua bondade para com aqueles que precisam de ajuda, mesmo quando ele está em dificuldades".

Confira o trailer de Padre Johnny

