Conheça Um Cadáver Para Sobreviver, filme dirigido pela dupla Daniels

Um Cadáver Para Sobreviver, obra de estreia dos cineastas Daniel Kwan e Daniel Scheiner lançado em 2016, atualmente está disponível no HBO Max . A dupla de diretores, conhecidos na indústria como "Os Daniels", conquistaram fama internacional com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo , após a produção conquistar sete estatuetas no Oscar 2023 - incluindo Melhor Filme. Entretanto, o primeiro filme da dupla já havia gerado repercussão positiva entre os críticos internacionais.

Na comédia estrelada por Daniel Radcliffe (franquia Harry Potter), Paul Dano (Os Fabelmans) e Mary Elizabeth Winstead (O Enigma de Outro Mundo), um homem isolado em uma ilha faz amizade com um cadáver cheio de habilidades surreais. Se você ficou curioso com o enredo absurdo e quer conhecer mais sobre a obra, confira mais informações a seguir.

2 de 3 Abandonado em uma ilha, Hank (Paul Dano) descobre um cadáver (Daniel Radcliffe) que se torna o seu único amigo — Foto: Reprodução/IMDb Abandonado em uma ilha, Hank (Paul Dano) descobre um cadáver (Daniel Radcliffe) que se torna o seu único amigo — Foto: Reprodução/IMDb

Sinopse de Um Cadáver para Sobreviver

Em uma ilha deserta, o náufrago Hank (Dano) está prestes a se matar por não suportar a escassez e a solidão. Porém, ele avista na praia o corpo de um desconhecido (Radcliffe). Pensando que o homem estava vivo, Hank faz seu resgate, mas tudo que o corpo faz é soltar flatulências e ter ereções - sinais estes que o náufrago interpreta como a forma do morto se comunicar. A partir daí, Hank batiza o novo "amigo" de Manny e usa as suas habilidades cadavéricas para saírem juntos da ilha.

Elenco e equipe técnica

Antes de realizarem o filme, Os Daniels eram conhecidos no ramo do entretenimento por terem dirigido o clipe da música "Turn Down For What", trilha sonora dos memes em 2014 de autoria da dupla DJ Snake e Lil Jon. Posteriormente, em 2015, os diretores começaram as filmagens do longa tendo apenas os três astros citados acima como os grandes nomes do elenco.

A produção custou apenas US$ 3 milhões e arrecadou US$ 5,8 mihões (em torno de R$ 30 milhões na cotação atual). Após sua exibição no Festival de Sundance, em janeiro de 2016, a produtora americana A24 obteve os direitos de distribuição nacional e internacional da obra.

3 de 3 O humor absurdo e existencialista de Um Cadáver Para Sobreviver gera situações que beiram do ridículo ao escatológico — Foto: Reprodução/IMDb O humor absurdo e existencialista de Um Cadáver Para Sobreviver gera situações que beiram do ridículo ao escatológico — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão do público e crítica

Um Cadáver para Sobreviver conquistou nota 6,9, com a votação de 126 mil usuários no IMDb. Já na análise crítica, no Metacritic o longa tem metascore 64, ao lado da média 7.3 na visão do público. Nas resenhas catalogadas pelo Rotten Tomatoes, a aprovação de 72% foi registrada entre os críticos, com média igual entre o público. No consenso deste último site, é afirmado que o filme oferece ao público mais aventureiro "uma experiência tão gratificante quanto difícil de classificar".

Devido a alguns elementos bizarros do enredo, como as cenas de flatulência do personagem de Daniel Radcliffe, parte do público presente na premiere do Festival de Sundance saiu da sessão no meio do filme, conforme noticiado pelo portal Variety na época do lançamento.

A estreia dos Daniels teve passagens também nos festivais Gotham Awards, Austin Film Critics Association, Independent Spirit Awards e Neuchâtel International Fantastic Film Festival - neste último, Um Cadáver saiu vencedor em três categorias, com destaque para Melhor Design de Produção e Prêmio da Audiência.