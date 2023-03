Counter-Strike 2: anúncio do CS2 gera memes na Internet; veja os melhores

O Counter- Strike 2 (CS2) foi anunciado pela Valve nesta quarta-feira (22). Em seu Twitter, a desenvolvedora revelou que a nova versão do game já está disponível em uma versão de testes, e que o lançamento oficial do game acontecerá no "Summer 2023" - o que equivale ao período de inverno no Brasil. Entre as mudanças estarão melhorias visuais nas armas e no cenário, mapas, entre outros exemplos.