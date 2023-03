Counter-Strike 2 deve ganhar beta com Source 2, apontam rumores

A sequência de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) pode estar em desenvolvimento pela Valve com um novo motor gráfico, segundo rumores. Após uma atualização no driver da NVidia adicionar um jogo chamado "Counter-Strike 2" no painel e usuários descobrirem os arquivos executáveis "csgos2.exe" e "cs2.exe", a teoria ganhou força entre os fãs do FPS. Além disso, o jornalista Richard Lewis recebeu informações de fontes anônimas e confirmou que o Counter-Strike com o motor gráfico Source 2 é real e está próximo, podendo ter beta lançado ainda em março.