CS:GO caiu? Servidores do jogo de tiram ficam instáveis nesta sexta (31)

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) apresentou um problema nos servidores nesta sexta-feira (31). O jogo de tiro, que também teve uma queda na última quinta (30), voltou a deixar usuários offline, impedindo a formação de partidas no competitivo e também outros modos online. Segundo o site Downdetector, que acompanha a qualidade da conexão, mostrou um pico de reclamações às 15:11, com 142 relatos, e outro às 16h46, chegando a 159. O Steam Status chegou a apontar que todos os servidores do game estavam offline às 17h12, indicando ainda um problema no login da plataforma.

No Twitter, muitos usuários reclamaram do problema, citando inclusive um mau funcionamento do menu do jogo, além da falha de conexão em si. Vale lembrar que essa é a segunda vez em que CS:GO apresenta um problema do tipo desde o anúncio oficial de Counter-Strike 2 (CS2), título que vai substituir o FPS atual da Valve no mercado. Confira mais detalhes a seguir.

1 de 1 CS:GO apresentou queda nesta sexta (31); entenda — Foto: Reprodução/Steam CS:GO apresentou queda nesta sexta (31); entenda — Foto: Reprodução/Steam

👉 Como instalar o game Counter-Strike? Descubra no Fórum do TechTudo

O problema começou por volta de 14h40, com alguns relatos e o início da subida no gráfico do Downdetector. Segundo o site, os jogadores estão enfrentando problemas de conexão com o servidor, gameplay e login. Ontem, também no meio da tarde, o título apresentou o problema pela primeira vez, mas que foi logo resolvido.

Aparentemente, o problema havia sido resolvido de forma rápida. Por volta das 16h, poucos usuários ainda apontavam erro na conexão. No Downdetector, por exemplo, o número de relatos caiu bruscamente, chegando a apenas 9 às 16h03.

Às 16h46, o mesmo site levantou 159 reclamações, dessa vez com o Steam Status apontando para servidores desconectados ao redor do mundo. Em pouco tempo, a página atualizou com a situação, mais uma vez, normalizada, mas ainda apontando erro de login.

No Twitter, alguns jogadores também citaram o não-funcionamento do jogo, além de bugs na interface do game:

Relação com CS2?

Com problemas de conexão pelo segundo dia seguido, muitos usuários relacionaram à chegada iminente de Counter-Strike 2 (CS2). Não há nenhuma confirmação por parte da Valve, que ainda oferece o novo jogo em uma fase de testes limitada a convidados. O CS:GO, inclusive, segue como jogo oficial do cenário competitivo.