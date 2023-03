Dead Ringers ganha trailer oficial; veja data de lançamento da série

Dead Ringers, série exclusiva do Amazon Prime Video , ganhou seu trailer oficial nesta quarta-feira (29). Baseado no filme Gêmeos - Mórbida Semelhança (1988), o show tem data de lançamento marcada para o dia 21 de abril. Rachel Weisz interpreta as gêmeas ginecologistas Elliot e Beverly Mantle, que têm uma relação de codependência. Em coletiva de imprensa para lançamento do vídeo, a criadora e roteirista do show Alice Birch define a série como um terror psicológico cômico e perturbador.

1 de 3 Dead Ringers é uma série original do Amazon Prime Video estrelada por Rachel Weisz — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video Dead Ringers é uma série original do Amazon Prime Video estrelada por Rachel Weisz — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

No trailer, é possível ver a rotina das gêmeas Elliot e Beverly como ginecologistas em um hospital em Manhattan, Nova Iorque. Apesar de terem personalidades muito diferentes, ambas têm uma relação próxima e, querem, cada uma do seu jeito revolucionar a medicina do parto, mesmo que isso signifique ultrapassar a ética médica. Assista ao trailer:

Relação intensa

Enquanto Beverly é uma mulher mais quieta, racional e empática, Elliot é extravagante e compartilha suas ideias com um humor maldoso, muitas vezes em busca de atenção. Ao contrário da irmã, a primeira tem dificuldade de se relacionar com o prazer e precisa, algumas vezes, da sua ajuda para tomar atitude com possíveis pretendentes. As coisas começam a estremecer quando Beverly conhece uma pretendente, o que mexe com o ego e ciúmes de Elliot.

Suas diferenças também influenciam em seus modos de trabalhar. Enquanto Beverly quer fazer uma medicina mais acessível e com respeito natural às fases do corpo feminino, Elliot tem como foco investigar em laboratório os avanços da medicina - que ainda não foram nem aprovados. A relação entre as irmãs faz com que uma tente resolver o problema da outra, mesmo que isso signifique estar em situações desconfortáveis.

As irmãs vivem uma relação de codependência perigosa. Alice Birch diz que, mesmo se amando muito, elas sentem com muita intensidade tudo relacionado a elas mesmas. “Elas nunca passaram uma noite afastadas uma da outra, trabalham no mesmo lugar e moram juntas”, exemplifica Rachel.

2 de 3 Rachel Weizs dá vida a Elliot e Beverly, duas médicas ginecologistas gêmeas — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video Rachel Weizs dá vida a Elliot e Beverly, duas médicas ginecologistas gêmeas — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Adaptação do filme para série

O filme de 1988 é um trabalho icônico na carreira do diretor David Cronenberg. Na versão mais antiga, a história é contada da perspectiva de protagonistas homens interpretados por Jeremy Irons. Rachel conta que era fã do filme: "desde o primeiro momento que vi, não consegui esquecer". Já Sarah não conhecia a obra até começar a trabalhar no projeto.

Nesta nova roupagem de 2023, a história ganhou personagens principais mulheres. Isso aconteceu principalmente porque Rachel Weisz quis contar uma história sobre irmãs inspirada no longa original e, apesar de tentar com vários outros materiais, acreditou que Dead Ringers seria a oportunidade perfeita. "Eu pensei que seria fascinante ver todos os personagens principais como mulheres", explica, "parecia uma ideia empolgante para uma narrativa longa na televisão, o que eu nunca tinha feito antes".

Para a escritora Sarah, apesar de achar que nada mudaria por conta do gênero, a ideia parecia interessante. “Principalmente do ponto de vista do storytelling no contexto de obstetrícia, pareceu muito certo ter protagonistas femininas”, explica.

Outro ponto é que a equipe de criação é majoritariamente composta por mulheres. “Nós tivemos uma equipe de roteiristas mulheres e acredito que isso aconteceu naturalmente enquanto buscavámos os melhores escritores e aqueles que se conectavam melhor ao tema”.

3 de 3 Rachel Weizs afirma que viver Elliot e Beverly foi o papel mais desafiador de sua carreira — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video Rachel Weizs afirma que viver Elliot e Beverly foi o papel mais desafiador de sua carreira — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Atuação e filmagem

No que Rachel Weisz, vencedora do Oscar de atriz coadjuvante por O Jardineiro Fiel, define como seu papel mais desafiador, uma grande questão foi a preparação para interpretar personagens tão diferentes.

De acordo com Sarah, a equipe aprendeu muito rápido o melhor jeito de gravar. Para isso, as cenas em que as gêmeas apareciam juntas eram gravadas duas vezes. Na primeira, geralmente Rachel interpretava Elliot. "Ela ditava o ritmo da cena", explicou Sarah. Ao finalizar essa parte, a atriz rapidamente preparava cabelo, figurino e maquiagem para a segunda gravação, agora como Beverly.

Rachel aponta que não havia muito tempo entre a mudança de papel para fazer coisas que ajudassem a “entrar na personagem”, o que realmente facilitou foi a escrita profunda e com muitos elementos psicológicos de Sarah.