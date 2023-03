Dell lança notebooks e workstations para novos modelos de trabalho

A Dell anunciou, nesta quinta-feira (23), o lançamento de seus novos notebooks e workstations móveis. Voltados para uso corporativo, os dispositivos das linhas Latitude e Precision foram pensados para acompanhar os usuários em diferentes contextos de trabalho. As novidades contam com processadores Intel Core de 13ª geração e o software Dell Optimizer 4.0. Os modelos apresentam variedade de tamanhos e especificações para suprir as necessidades de diferentes tipos de profissionais. Os produtos estão sendo lançados aos poucos e terminam de chegar ao mercado em maio.

Com bordas finas e peso leve, os novos notebooks Latitude prometem agradar quem precisa trabalhar de qualquer lugar. Quanto às workstations, modelos como a Precision 5680 se destacam com placa de vídeo da Nvidia de última geração e sistema de memória DDR5. A seguir, conheça em detalhes cada um dos lançamentos.

O notebook Dell Latitude 9440 tem teclado com retro iluminação mini LED adaptado para proporcionar maior conforto ao digitar

Notebook Latitude 9440

O Latitude 9440 tem bordas ultrafinas e é o menor notebook de 14 polegadas já produzido pela Dell — sua tela, que tem resolução QHD+, foi montada em um chassi de 13". O modelo apresenta como destaque teclas mais largas, sem bordas e com curvatura individual, pensadas para oferecer uma experiência de digitação mais agradável por longos períodos. O teclado conta, ainda, com um sistema de retro iluminação mini LED, seguindo o conceito de PC sustentável Concept Luna.

Da mesma forma que a linha Latitude de 2022, a nova versão do notebook 2 em 1 apresenta um touchpad tátil que promete fornecer feedbacks por meio de sensores e motores que emulam cliques. Nele, estão presentes as mesmas funcionalidades, como botões para ligar e desligar a câmera, o microfone e demais recursos relacionados ao Zoom e, futuramente, também ao Microsoft Teams.

O notebook promete, ainda, uma experiência mais silenciosa de trabalho, já que conta com um sistema de ventilador duplo para refrigeração traseira da máquina. O modelo estará disponível para compra a partir de abril e ainda não teve preço revelado.

O notebook Dell Latitude 7340 Ultralight na nova cor "river", uma variação de cinza e azul

Notebooks Latitude Série 7000

Os notebooks Latitude da série 7000 foram atualizados pensando em uma mobilidade ainda mais facilitada. Os novos modelos 7340 e 7440 Ultralight estão disponíveis em versões com 14 e 13,3 polegadas, que pesam, respectivamente, pouco mais e pouco menos de 1 kg. Produzidos com fibra de magnésio, que tende a apresentar maior duração, os dispositivos premium tem tela de proporção 16:10, câmera de 5 MP e conectividade 5G.

Também estão disponíveis versões com acabamento em alumínio, com 13", 14" e 16". É possível escolher, ainda, entre opções de webcam de 5 MP IR, Full HD IR ou Full HD. A série conta com o mesmo teclado mini LED e o mesmo sistema de bateria do Latitude 9440 e um touchpad mais amplo que o da geração anterior. Os modelos já estão disponíveis e podem ser encontrados no site oficial da Dell.

O notebook Dell Latitude 5440 conta com um novo sistema de resfriamento para evitar o superaquecimento da máquina

Notebooks Latitude Séries 5000 e 3000

Atualizados com a 13ª geração dos chips Intel Core, os novos modelos Latitude das séries 5000 e 3000 estão disponíveis em versões com 13", 14" e 15" e tiveram seu sistema de resfriamento remodelados. A mudança contribui para que os dispositivos aguentem mais tempo de uso em menor temperatura e com menos geração de ruídos. No caso da série 5000, os notebooks ganharam também um touchpad maior.

Ainda sobre a série 5000, a divulgação oficial destaca que os lançamentos foram construídos com 64% a mais de materiais reciclados e renováveis em comparação com os modelos do ano passado. De acordo com a fabricante, os novos produtos Latitude 5000 são os dispositivos da categoria produzidos a partir da maior diversidade e o uso mais inovador de materiais sustentáveis do mundo.

A workstation Dell Precision 5680 é pensada para quem trabalha por muitas horas com softwares pesados, como editores de vídeo

Workstations Precision

Projetadas para profissionais que precisam de alto desempenho, as workstations móveis Precision também chegam com novidades. Novo modelo top de linha da categoria, a Precision 5680 conta com chip Intel Core i9, placa de vídeo Nvidia RTX 5000 Ada e 64 GB de memória DDR5. A máquina tem, também, um ventilador Dual Opposite Outlet, tecnologia própria da Dell para oferecer melhor performance mesmo com o uso intenso de softwares exigentes.

A tela da workstation tem proporção ampla de 16:10 e resolução até UHD+, com bordas ultrafinas dos três lados. Sua câmera Full HD IR conta com um sensor de proximidade e de luz ambiente, para proporcionar maior qualidade de vídeo nas reuniões remotas. O dispositivo tem também quatro alto-falantes de áudio de grau A e um touchpad tátil.

A workstation Dell Precision 3580 conta com certificação ISV

Focada na mobilidade, a Precision 5680 foi produzida com o chassi mais compacto já fabricado pela Dell para a categoria, tendo 16 polegadas. Quanto às entradas, a workstation conta com uma porta HMDI, um slot para cartão SD e um leitor de cartão inteligente opcional. É possível, ainda, conectar um USB-C universal para fornecer mais potência à máquina. O dispositivo estará disponível a partir do dia 8 de maio e ainda não teve preço divulgado.