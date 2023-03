Dell lança seu primeiro notebook com processador Snapdragon

A Dell apresentou, na quarta-feira (15), um novo modelo de Dell Inspiron 14 , sua linha de entrada de notebooks voltados para o trabalho e uso casual. A grande novidade é que a nova versão traz um processador Snapdragon, da Qualcomm , uma peça ARM de ponta similar às que podem ser encontradas em smartphones e prometem recursos avançados. O dispositivo ainda não tem data de lançamento no Brasil e deve chegar ao mercado internacional por US$ 499, o que equivale a aproximadamente R$ 2.645 em conversão direta na cotação atual, sem considerar impostos.

O Inspiron 14, que também tem opções com processadores AMD e Intel, agora chega em nova versão mais barata, com o Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, que é um chip desenvolvido em 7 nm, tendo quatro núcleos com clock de até 3,15 GHz para desempenho e quatro núcleos com clock de até 1,8 GHz com foco em eficiência.

1 de 1 Novo Inspiron 14 com processador ARM traz Windows 11 e promete grande autonomia de bateria — Foto: Divulgação/Dell Novo Inspiron 14 com processador ARM traz Windows 11 e promete grande autonomia de bateria — Foto: Divulgação/Dell

Comparativos de sites especializados em benchmarks indicam que o Snapdragon 8cx Gen 2 tende a ter um desempenho similar ao de um Intel Core i5 de oitava geração de série "U", como o Core i5-8250U, por exemplo. O equipamento, que promete bateria para até 16 horas de uso moderado, conta ainda com 8 GB de memória RAM com frequências de até 2.133 MHz e armazenamento em SSD de 256 GB. A tela, de 14 polegadas, não oferece suporte a toques, mas traz resolução Full HD com proporção de 16:9. A webcam acima do display também conta com resolução de até 1080p.

Para as conexões, o novo Inspiron 14 com Snapdragon oferece duas portas USB-C, uma USB comum, um conector de 3,5 mm para fones de ouvido e um leitor de cartões micro SD. O sistema operacional é o Windows 11 para ARM. Embora não seja exatamente tão versátil quanto a versão x86 ou x64, atualmente o software oferece muito mais recursos que as primeiras versões do sistema da Microsoft lançadas para processadores ARM.

O novo notebook da Dell deve estar disponível na América do Norte a partir de 23 de março de 2023. Ainda não há informações sobre a disponibilidade e preço do modelo em outros mercados, como o Brasil.