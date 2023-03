Demo de Resident Evil 4 Remake: veja requisitos e como jogar

Resident Evil 4 Remake teve sua demo Chainsaw disponibilizada pela Capcom nesta quinta-feira (9). A demonstração é gratuita e retrata o início da aventura do protagonista Leon S. Kennedy, no momento em que ele chega ao misterioso vilarejo dos Ganados. Um dos lançamentos mais aguardados do ano, o remake que chega em 24 de março. O conteúdo, no entanto, já está disponível para download no PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X e Xbox Series S e inclui legendas e dublagem em português do Brasil.

Diferente das últimas demonstrações de Resident Evil, a Chainsaw Demo não traz um limite de tempo e poderá ser jogada à vontade por todos os usuários — até mesmo depois do lançamento da versão completa. Com ela é possível vislumbrar os gráficos do jogo, além de experimentar em primeira mão as mudanças de gameplay que seguem a linha de sucessos como Resident Evil 2 Remake. Confira, a seguir, como fazer download grátis do jogo.

2 de 3 A Chainsaw Demo de Resident Evil 4 Remake permite testar o início do jogo — Foto: Divulgação/Capcom A Chainsaw Demo de Resident Evil 4 Remake permite testar o início do jogo — Foto: Divulgação/Capcom

Como baixar a Chainsaw Demo de Resident Evil 4 Remake

Na PlayStation Store, basta pesquisar por Resident Evil 4 no campo de busca para encontrar o conteúdo grátis para download. O título oficial não tem a palavra “Remake”. Caso ainda assim esteja com dificuldades para encontrar, buscar por Chainsaw Demo também funciona e o processo pode ser feito até mesmo pelo navegador, bastando fazer login na sua conta da PlayStation.

Nos consoles Xbox, o processo é semelhante e basta pesquisar pela página do jogo para encontrar a demonstração para download grátis. Vale notar, no entanto, que o jogo está disponível somente para Xbox Series X e Xbox Series S. Uma versão para Xbox One não foi anunciada pela Capcom, então o console não deve receber o jogo.

3 de 3 Resident Evil 4 Remake é um dos lançamentos mais aguardados de março — Foto: Divulgação/Capcom Resident Evil 4 Remake é um dos lançamentos mais aguardados de março — Foto: Divulgação/Capcom

Por fim, na plataforma Steam, basta acessar a página oficial do jogo na loja e clicar no botão verde, que indica o download da Chainsaw Demo. É importante atentar aos requisitos mínimos e recomendados para que o jogo possa rodar sem problemas de performance, além de definir as configurações gráficas de acordo com a potência da sua máquina.

Resident Evil 4 é um remake do jogo original de 2005 e se passa seis anos após o incidente de Raccoon City. Leon S. Kennedy, que agora é um policial mais experiente, é incumbido da missão de encontrar a filha desaparecida do presidente dos Estados Unidos, que, supostamente, foi levada a um vilarejo remoto na Europa. No entanto, a situação é muito mais assustadora do que o esperado e Leon terá de lidar com uma nova ameaça sem precedentes.

Requisitos - Resident Evil 4 Remake (Demo) Requisitos Mínimos Requisitos Recomendados Processador Intel Core i5 7500 ou AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7 8700 ou AMD Ryzen 5 3600 Memória 8 GB de RAM 16 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB VRAM ou AMD Radeon RX 560 4 GB VRAM NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700 DirectX 12 12 Performance 1080p a 45 fps 1080p a 60 fps