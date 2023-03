Descubra quais são as cores de iPhone mais populares entre os usuários

Uma recente pesquisa revelou as cores de iPhone mais populares no mercado. O estudo levou em consideração dados do último trimestre de 2022 e os resultados mostraram que clientes da Apple tendem a escolher tons básicos em vez de outras opções mais chamativas. Dos oito modelos analisados, apenas o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (lançados em setembro do ano passado) não tiveram a tonalidade preta (ou similar) como predileta entre os consumidores.