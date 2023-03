Dia das Mulheres: 8 jogos que foram criados por mulheres e você não sabia

Entre elas, é possível citar clássicos como Centipede e Phantasy Star, e nomes mais atuais, como Uncharted e Celeste. Pensando nisso e na chegada do Dia Internacional da Mulher, o TechTudo reuniu uma lista com oito jogos de sucesso criados por mulheres que você não sabia. Confira a seguir.

2 de 10 Veja 8 jogos que foram criados por mulheres e você não sabia — Foto: Divulgação/Maddy Makes Games Veja 8 jogos que foram criados por mulheres e você não sabia — Foto: Divulgação/Maddy Makes Games

👉 Tomb Raider é a versão feminina do Uncharted 2? Comente no tópico do Fórum do TechTudo

1. Uncharted

O nome de Amy Hennig é muito conhecido na indústria dos videogames. Na ativa desde o final dos anos 80, ela já trabalhou em muitas franquias de enorme popularidade, como Legacy of Kain e Jak and Daxter. Porém, seu trabalho mais famoso, certamente, é Uncharted, da Naughty Dog. A franquia, protagonizada por Nathan Drake, teve seu primeiro jogo lançado em 2007 e se tornou um título praticamente obrigatório para os detentores dos consoles da Sony.

Amy foi responsável por dirigir os três primeiros jogos da franquia, Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves e Uncharted 3: Drake's Deception, e, ainda, ajudou a escrever seus roteiros. Vale lembrar que uma das principais causas da popularidade da série foi o foco na narrativa e no desenvolvimento dos personagens, pontos que tiveram o toque da desenvolvedora durante a produção dos games.

3 de 10 Amy Hennig dirigiu e ajudou nos roteiros dos três primeiros jogos da franquia Uncharted — Foto: Divulgação/Naughty Dog Amy Hennig dirigiu e ajudou nos roteiros dos três primeiros jogos da franquia Uncharted — Foto: Divulgação/Naughty Dog

Tomb Raider (2013) é um reboot da famosa franquia de Lara Croft, uma das mais populares protagonistas femininas da história dos videogames. Além de elevar o nível gráfico e da gameplay como um todo, a desenvolvedora Crystal Dynamics focou em trazer uma personagem menos sexualizada do que nos jogos clássicos, o que era essencial para o revival e sua apresentação para novos jogadores. O roteiro teve a liderança de Rhianna Pratchett, uma escritora experiente e que já trabalhou em outros games, como Mirror's Edge e Heavenly Sword.

A fórmula para o retorno Tomb Raider teve críticas muito positivas. Certamente, o trabalho realizado por Pratchett foi um ponto crucial para o reboot a ter sido tão elogiado. Por isso, a escritora retornou para trabalhar em Rise of the Tomb Raider, lançado em 2015, e, ainda, escreveu histórias em quadrinhos de Tomb Raider, que foram publicadas pela Dark Horse.

4 de 10 Reboot de Tomb Raider teve a colaboração de Rhianna Pratchett no roteiro — Foto: Divulgação/Crystal Dynamics Reboot de Tomb Raider teve a colaboração de Rhianna Pratchett no roteiro — Foto: Divulgação/Crystal Dynamics

Em um momento que os jogos de videogame começavam a se aventurar mais em experiências online, BioShock, título de 2007 produzido pela Irrational Games/2K Boston, foi um dos focados em single player que tiveram enorme destaque. Na época, foi amplamente aclamado pela crítica e venceu muitos prêmios, sendo indicado como Jogo do ano. Todo esse sucesso contou com as ideias de Alyssa Finley, a líder de projeto e produtora executiva do título. Ela teve grande mérito ao trazer uma envolvente narrativa, uma gameplay imersiva e visuais exuberantes.

Finley ainda retornou em 2010 para trabalhar em BioShock 2. A sequência não alcançou o mesmo sucesso estrondoso de seu antecessor, mas recebeu críticas muito positivas. Vale destacar que ela também ficou conhecida por trabalhar em jogos da Telltale Games, como Game of Thrones e The Walking Dead: Michonne.

5 de 10 Alyssa Finley foi crucial para levar toda a ótima experiência apresentada em BioShock — Foto: Divulgação/2K Games Alyssa Finley foi crucial para levar toda a ótima experiência apresentada em BioShock — Foto: Divulgação/2K Games

O nome da japonesa Aya Kyogoku pode ser um pouco mais familiar, principalmente para os fãs de jogos da Nintendo. Afinal, ela foi a primeira mulher na história a assumir o posto de diretora no grupo de análise e desenvolvimento da empresa japonesa. O jogo que ela trabalhou primeiro nessa função foi Animal Crossing: New Leaf (2012), game de simulação social de Nintendo 3DS. Graças à fama do título, ela voltou para dirigir os trabalhos de Animal Crossing: New Horizons (2020), lançado para Nintendo Switch.

Em seu começo, Aya Kyogoku era a única mulher no grupo de análise e desenvolvimento da Nintendo. Eventualmente, ela optou por contratar mais mulheres para a equipe e as encorajou a contribuir com novas ideias para os games. Vale ressaltar ainda que Kyogoku trabalhou em muitos outros jogos em sua carreira, com destaque para sua função de roteirista em The Legend of Zelda: Four Swords Adventures e em The Legend of Zelda: Twilight Princess.

6 de 10 Aya Kyogoku possui grande contribuição em franquias da Nintendo, como Zelda e principalmente Animal Crossing — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Aya Kyogoku possui grande contribuição em franquias da Nintendo, como Zelda e principalmente Animal Crossing — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

5. Celeste

Celeste é um belo jogo independente de plataforma e puzzle desenvolvido pela Matt Makes Games, lançado em 2018. Muito popular entre jogadores casuais e speedrunners até hoje, Celeste foi aclamado pela crítica, indicado na categoria "Melhor Jogo do Ano" pelo The Game Awards 2018. Por trás de Celeste, está a canadense Maddy Thorson, que, ao lado de Noel Berry, é a principal responsável pelo título ter sido tão aclamado por jogadores e crítica.

Vale destacar que Celeste não foi o único trabalho de Maddy Thorson pela Matt Makes Games. Em 2013, ela também trabalhou no divertido TowerFall, um jogo de combates entre arqueiros em uma arena. Por sinal, a arte de TowerFall lembra muito a arte do próprio Celeste. Maddy também está à frente de Earthblade, um metroidvania em 2D anunciado durante o The Game Awards 2022 e que tem previsão de lançamento para 2024.

7 de 10 Celeste é uma obra prima criada por Maddy Thorson e agradou muito tanto os casuais como os speedrunners, que disputam recordes mundiais do jogo até hoje — Foto: Reprodução/Steam Celeste é uma obra prima criada por Maddy Thorson e agradou muito tanto os casuais como os speedrunners, que disputam recordes mundiais do jogo até hoje — Foto: Reprodução/Steam

Com lançamento em 2001, a franquia Halo é uma das mais consolidadas nos consoles da Microsoft. Inicialmente, a série foi desenvolvida pela Bungie, empresa que ficou responsável pelos jogos até a chegada de Halo: Reach (2010). Porém, ainda em 2009, a 343 Industries já estava envolvida com Halo, trabalhando em uma série animada chamada Halo: Legends. Ao mesmo tempo, a 343i passou a trabalhar em atualizações para Halo: Reach, antes de lançar a remasterização de Halo: Combat Evolved, em 2011, e o Halo 4, em 2012.

A 343i foi fundada por Bonnie Ross, norte-americana que ficou no comando da empresa até setembro de 2022. Seu último trabalho foi Halo Infinite, lançado em 2021, jogo em que ela foi chefe de desenvolvimento. Além de toda sua colaboração com a franquia, vale ressaltar o esforço feito em aumentar a diversidade na indústria de jogos e levar mais mulheres a trabalharem no ramo.

8 de 10 Bonnie Ross esteve envolvida com a franquia Halo por mais de uma década, até deixar a 343i em 2022 — Foto: Divulgação/343 Bonnie Ross esteve envolvida com a franquia Halo por mais de uma década, até deixar a 343i em 2022 — Foto: Divulgação/343

Desenvolvido pela Valve, Portal é um ótimo jogo de plataforma e puzzle na perspectiva em primeira pessoa, lançado em 2007. Seus quebra-cabeças criativos, que utilizam a mecânica de portais nas paredes para superar os desafios, chamaram muita atenção e fizeram o título ser um verdadeiro clássico. Destaca-se ainda a boa história do jogo, outro elemento que faz os fãs desejarem por uma terceira sequência, que teve como último game o Portal 2, disponibilizado em 2011.

Toda a genialidade de Portal contou com a liderança da designer Kim Swift. Tanto ela como seu time de desenvolvedores trabalharam em um jogo chamado Narbacular Drop (2005) e o apresentaram para a Valve. O presidente da empresa, Gabe Newell, contratou Swift e sua equipe após a apresentação para começarem a desenvolver Narbacular Drop na forma de um novo jogo, que viria a ser o Portal.

9 de 10 Kim Swift agradou muito os executivos da Valve com seu jogo Narbacular Drop, que viria a ser o clássico Portal — Foto: Divulgação/Valve Kim Swift agradou muito os executivos da Valve com seu jogo Narbacular Drop, que viria a ser o clássico Portal — Foto: Divulgação/Valve

Journey é um jogo de 2012, lançado originalmente para o Playstation 3 (PS3) e que eventualmente chegou a outras plataformas. Desenvolvido pelo estúdio independente thatgamecompany, o game coloca o player no controle de um personagem que explora um vasto deserto e utiliza de uma distante montanha para se guiar. Além da gameplay e da possibilidade de encontrar outros jogadores durante a jogatina, Journey também foi amplamente elogiado por seus visuais e sua trilha sonora, que lhe renderam muitos prêmios em 2012.

O título da thatgamecompany teve como produtora a norte-americana Robin Hunicke, crucial para levar Journey até o fim de seu desenvolvimento e de forma tão satisfatória. Por sinal, antes de ir para o estúdio indie, ela já tinha experiência de trabalho na Eletronic Arts, onde participou do desenvolvimento de jogos como MySims e Boom Blox.