Dia do Consumidor 2023: cinco eletrônicos que podem ficar mais baratos

No Dia do Consumidor 2023, que acontece nesta quarta-feira (15), muitos brasileiros vão à procura de descontos em produtos eletrônicos . De acordo com o levantamento feito pelo Compare TechTudo com base na Semana do Consumidor do ano passado, as categorias em que os produtos podem apresentar bons descontos são TVs, celulares , caixas de som, fones de ouvido e notebooks .

Para ajudar o leitor a encontrar as melhores ofertas e aproveitar o Dia do Consumidor, o TechTudo separou algumas dicas de marcas e produtos que podem estar com os melhores descontos do dia. Fique atento: antes de finalizar a compra certifique-se de que o site em que está comprando é seguro e que ele possui o melhor preço no momento.

1 de 3 Compare TechTudo semana do consumidor notebook — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Compare TechTudo semana do consumidor notebook — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

1. Smart TVs

Esta é uma das categorias mais procuradas pelos consumidores e que geralmente apresenta os melhores descontos, principalmente nas TVs smart. De acordo com o levantamento do Compare TechTudo, duas marcas de smart TVs que costumam apresentar descontos são LG e Samsung. Em 2022, um modelo OLED 4K da LG chegou a 29,8% de desconto em sua versão de 65 polegadas. Algumas TVs da Samsung também chegaram a apresentar descontos na faixa dos 20%.

Para escolher a melhor TV, é importante estar atento a fatores como resolução da tela, tecnologia de iluminação e sistema operacional. Consumidores mais exigentes podem preferir modelos 4K ou até mesmo 8K, além de aparelhos com tecnologia OLED ou mini LED, que garantem maior contraste que modelos tradicionais. O sistema operacional também é um fator relevante, já que pode indicar quais apps de streaming estarão disponíveis no televisor.

2 de 3 TVs podem apresentar descontos na Semana do Consumidor — Foto: Divulgação/Samsung TVs podem apresentar descontos na Semana do Consumidor — Foto: Divulgação/Samsung

2. Celulares

Celulares também costumam ser itens procurados pelos consumidores, e que apresentam boas promoções. Seja qual for a promoção você sempre encontrará alguns modelos de celulares com preços atrativos. E no Dia do Consumidor não será diferente. Em 2022, os descontos chegaram a 39,9%, no caso de um aparelho da Obabox. Smartphones de marcas como Samsung, Motorola e Apple tiveram promoções acima de 20%.

Ao escolher o seu próximo celular, é muito importante analisar a ficha técnica do aparelho. Processador, câmera, versão do sistema operacional e tamanho da tela são pontos relevantes que podem impactar a experiência do usuário no dia a dia. A bateria também é um componente chave para quem faz uso intenso do aparelho e precisa deixá-lo longe das tomadas por muito tempo.

3. Caixas de som

As caixas de som Bluetooth também costumam apresentar descontos em datas como o Dia do Consumidor. Em 2022, as promoções passaram dos 50%, ficando em uma média entre 30% e 40%. As reduções contemplaram produtos de marcas como JBL, LG e Anker. Para escolher uma caixinha, vale ficar de olho na ficha técnica e se atentar a especificações como potência, resistência à água e capacidade da bateria.

3 de 3 JBL Boombox 3 é resistente à agua e tem proteção contra poeira — Foto: Divulgação/JBL JBL Boombox 3 é resistente à agua e tem proteção contra poeira — Foto: Divulgação/JBL

4. Fones de ouvido

Entre os fones de ouvido e headsets, itens muito procurados por gamers e praticantes de esporte, os descontos chegaram a quase 80% em 2022. Desta vez, os preços também podem cair bastante. Marcas como JBL e Sennheiser estiveram entre os itens com desconto. Resistência à água, cancelamento de ruído e a qualidade dos drivers são fatores importantes a se observar na hora de escolher um bom fone de ouvido. Modelos mais recentes também costumam ter versões mais recentes da tecnologia Bluetooth e, por isso, tendem a ter conexão mais estável.

5. Notebooks

Por fim, notebooks estão entre os produtos que podem estar em promoção na Semana do Consumidor. Os descontos chegaram a quase 50% em 2022, reunindo marcas de peso como Apple, Asus, Acer e Multi (antiga Multilaser). Para escolher um laptop, é importante ficar atento a vários fatores.