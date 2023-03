Dia do Consumidor: Teclado, mouse e mais acessórios com desconto de até R$ 519

A Semana do Consumidor da Amazon se estende desta segunda-feira (13) até o dia 20 de março e promete desconto nos mais variados acessórios, periféricos e até itens de hardware. Além das ofertas, os cupons da Amazon ainda oferecem mais reduções nos preços para quem possui o aplicativo da varejista. A lista abaixo reúne oito acessórios tecnológicos por valores a partir dos R$ 14 e descontos que podem chegar aos 69% , sendo uma oportunidade para incrementar o setup no desktop ou notebook.

SSDs e mais artigos para PC e notebook aparecem em oferta na Amazon — Foto: Divulgação/Kingston

Quer comprar barato na Semana do Consumidor 2023? Veja os melhores preços no Compare TechTudo

1. Fortrek Mouse Pad Gamer Speed MPG-101 – de R$ 25 por R$ 14

O mouse pad gamer da Fortrek, modelo MPG-101, é uma opção para quem quer mais conforto e precisão ao usar o mouse, além de ser um item com design mais arrojado e detalhes em verde. Aliás, o visual é um dos itens elogiados pelos 89% de consumidores que avaliam o acessório com cinco estrelas na Amazon. A nota média do artigo no site da varejista fica em 4,9, mas alguns comentários indicam que a costura pode soltar com facilidade.

O mouse pad é desenvolvido em elastano e microfibras, conta com acabamento emborrachado e tem tamanho médio, de 24 x 32 cm, com espessura de apenas 3 mm. Apesar de aparecer em outras opções de cor, a oferta vale apenas para a opção preta e verde. O preço do artigo cai de R$ 25 para R$ 14, um desconto de 40%

Prós: custo baixo e visual agradável

custo baixo e visual agradável Contras: tamanho pode não ser o mais adequado para jogos

2. Mouse sem fio Multilaser MO251 - de R$ 29 por R$ 25

A Semana do Consumidor também traz periféricos em oferta, como o mouse sem fio Multilaser MO251 por valores a partir dos R$ 25, uma redução de 14% em relação ao valor original de R$ 29. O acessório, além de ter um design que privilegia a ergonomia e a portabilidade, é oferecido na cor preta, traz um receptor USB para a comunicação com o PC ou laptop e requer uma pilha AA para funcionar.

Tem resolução de até 1.200 DPI, o que o torna uma solução de entrada para tarefas mais comuns do dia a dia. Além de não oferecer mudança de sensibilidade, o mouse não conta com botões adicionais. Segundo a fabricante, o equipamento oferece um alcance de até 10 metros. O modelo soma 4,3 de 5 estrelas na Amazon, com elogios para o custo-benefício e a portabilidade. No entanto, alguns indicam que a estrutura é frágil.

Prós: custo baixo, portabilidade

custo baixo, portabilidade Contras: DPI não ajustável, falta de mais botões

3. Base para Notebook C3Tech NBC-50- de R$ 74 por R$ 63

Quem usa muito o notebook sabe que alguns modelos podem esquentar bastante, o que além de ser um incômodo para quem utiliza o equipamento no colo, pode ser um problema na performance dos laptops. Uma base com ventoinhas, como a NBC-50 da C3Tech, deve ser uma alternativa para manter o notebook em temperaturas de operação mais adequadas. O modelo está em oferta de R$ 74 por R$ 63, uma economia de R$ 11.

A base tem dimensões de 26,4 por 36,8 cm, é indicada para equipamentos de até 15,6 polegadas, traz duas ventoinhas de 125 mm, suporte que permite um posicionamento angular do notebook e LED na cor azul. A alimentação das ventoinhas é feita por meio de uma conexão USB 2.0. O produto soma cinco estrelas em 77% das avaliações, com destaque para a ergonomia oferecida e a redução da temperatura de operação do notebook. Todavia, alguns compradores relatam problemas na entrega.

Prós: melhora a ergonomia e reduz a temperatura

melhora a ergonomia e reduz a temperatura Contras: material e acabamento simples

4. Mouse sem fio Logitech Pebble M350 - de R$ 119 por R$ 69

Logitech Pebble M350 é compacto e tem design similar aos mouses da Apple — Foto: Divulgação/Logitech

O mouse da Logitech que aparece em oferta é o modelo Pebble M350, uma solução ambidestra que tende a ser mais adequada para quem tem mãos pequenas. O acessório tem um design que privilegia a portabilidade, chamado pela fabricante de Slim, e é oferecido em cinco opções de cores, entre branco e tons pastéis. Durante o evento de descontos, o artigo passa de R$ 119 para R$ 69, com 42% off.

Um diferencial interessante do mouse sem fio é que, além de permitir a conexão por meio do receptor USB, também pode se conectar via Bluetooth, o que proporciona mais versatilidade e também deixa as entradas USB livres para outros componentes. O mouse Pebble M350 soma 4,9 estrelas na Amazon, com cerca de 91% de avaliações cinco estrelas. Os compradores elogiam o funcionamento silencioso e a boa sincronização, mas indicam que o tamanho pode ser desconfortável para mãos grandes.

Prós: também se conecta por Bluetooth, confiabilidade

também se conecta por Bluetooth, confiabilidade Contras: indicado apenas para mãos pequenas

5. Combo Teclado E Mouse Multilaser TC212 - de R$ 129 por R$ 72

O kit de mouse de teclado sem fio TC212, da Multilaser, é mais uma opção de entrada ideal para quem quer periféricos wireless. Assim como ocorre com mouses sem fio, o conjunto acompanha um receptor USB, que realiza a comunicação entre os periféricos e o computador. O modelo é visto com 44% de desconto, de R$ 129 por R$ 72.

O teclado é completo, com extensão numérica, mas tem estrutura simples, visual discreto e acabamento sem nenhum diferencial. O mouse também tem uma construção modesta, sendo indicado para tarefas comuns como navegar na internet ou manipular textos e planilhas. Ambos precisam de pilhas AAA para funcionar. A dupla tem nota 4,3 de 5 na Amazon, com elogios para o custo-benefício e o conforto, mas algumas críticas para falhas na conexão.

Prós: custo baixo, sem fios

custo baixo, sem fios Contras: construção simples, mouse sem botões adicionais

A mochila Lenovo Casual B210 deve ser uma boa opção para transportar o notebook em segurança. O modelo, que atende a equipamentos de até 15,6 polegadas, tem um visual sóbrio e conta com tecido resistente, que garante proteção inclusive contra a umidade. A Semana do Consumidor confere um desconto de 13%, de R$ 199 por R$ 109.

Além de abrigar o laptop, a mochila oferece bolsos separados, que podem acomodar dispositivos móveis, cartões e periféricos. O modelo é capaz de se tornar a mochila principal para usuários que precisam transportar mais equipamentos. Com nota 4,7 na Amazon, 87% dos consumidores dão cinco estrelas para o artigo, destacando a qualidade do material e a versatilidade. Porém, alguns comentários mostram-se insatisfeitos com a baixa durabilidade do produto.

Prós: visual, resistente a umidade e acomoda mais itens

visual, resistente a umidade e acomoda mais itens Contras: não há

7. Teclado Logitech K380 - de R$ 199 por R$ 139

Logitech K380 tem design compacto — Foto: Divulgação/Logitech

O próximo produto em oferta é mais um item da Logitech: o teclado sem fio K380. O periférico se destaca pelo design moderno com teclas arredondadas e por ser mais compacto, além de trazer conectividade Bluetooth, que permite o pareamento com até três dispositivos simultâneos para uma alternância mais ágil. Durante o evento, o acessório é visto por R$ 139, um desconto de R$ 60 em relação ao preço original.

O modelo é compatível com computadores, dispositivos móveis e até mesmo produtos da Apple, como Apple TV. Ele pode ser uma alternativa para inserir textos em smart TVs por exemplo, acelerando assim a busca por conteúdo online. Como é mais compacto, o artigo não conta com teclado numérico, mas traz teclas de função destacadas. São 4,8 estrelas na Amazon, com 88% de consumidores que dão cinco estrelas para o teclado. Os elogios vão para a versatilidade e o conforto, com teclas macias. No entanto, alguns indicam uma fragilidade na construção.

Prós: visual, versatilidade e conexão Bluetooth

visual, versatilidade e conexão Bluetooth Contras: custo elevado e ausência do teclado numérico

SSD Kingston tem alta compatibilidade — Foto: Divulgação/Kingston

Para quem deseja expandir o armazenamento do notebook ou do desktop com uma solução mais ágil que um HD, o SSD SA400S37, da Kingston, é uma solução que oferece 480 GB de espaço. O padrão SATA o torna compatível com praticamente qualquer PC, notebook ou mesmo consoles atuais. Na Semana do Consumidor o modelo passa de R$ 747 para R$ 228, uma redução de 69%, ou R$ 519.

Mesmo não sendo o que há de mais avançado quando o assunto é SSD, o drive da Kingston já entrega velocidades de leitura e de gravação na casa dos 500 MB/s, muito mais do que um HD convencional. O item é mais um produto bem avaliado na Amazon, com cinco estrelas por parte de 91% dos consumidores. Os comentários destacam o bom volume de armazenamento em relação ao custo do SSD, mas alguns indicam ter recebido o artigo com defeito de fábrica.

Prós: bom volume de armazenamento, grande compatibilidade (PC, notebook, console, case USB)

bom volume de armazenamento, grande compatibilidade (PC, notebook, console, case USB) Contras: desempenho inferior a outros SSDs

