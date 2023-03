Dia do Telefone: 10 curiosidades sobre o aparelho que completa 147 anos

Hoje, o smartphone já substituiu, para muitos, o velho telefone fixo que costumava ocupar espaço na sala de casa. Para comemorar o Dia do Telefone, o TechTudo separou 10 curiosidades sobre uma das principais invenções da humanidade.

Primeiro telefone era simples. Ou se ouvia ou se falava, nunca ambos. Na base, havia uma caixa de madeira, que operava como uma bateria

1. Autoria do telefone é polêmica

O escocês Alexander Graham Bell é conhecido como o inventor do telefone. No entanto, ele não teria conseguido desenvolver a tecnologia sem a contribuição do italiano Antonio Meucci, responsável pela elaboração do princípio que daria origem ao telefone. Em 1856, Meucci construiu um telefone eletromagnético (apelidado de telettrofono). A ideia era conectar o escritório dele ao quarto, já que a esposa sofria de fortes dores por causa do reumatismo.

Meucci até conseguiu registrar a patente do telettrofono, mas, em 1874, os responsáveis pelo registro disseram que os documentos foram perdidos. Em 1976, Graham Bell (que já tinha trabalhado junto com o italiano) obteve a patente do telefone e fechou negócio com a empresa de telégrafos Western Union –que anos antes havia rejeitado a mesma ideia apresentada por Meucci.

Antônio Meucci e Alexander Graham Bell

Inconformado, Meucci processou Bell e a autoria da invenção se arrastou numa intensa disputa judicial. Perto de obter a vitória, o italiano morreu em 1889 e o caso foi encerrado. Foi só em 11 de junho de 2002 que ele foi reconhecido como o verdadeiro inventor do telefone pelo Congresso dos Estados Unidos, através da resolução N°. 269.

2. Primeira ligação telefônica em 1976

Alexander Graham Bell inaugura linha entre Nova York e Chicago em 1892

A primeira ligação telefônica da história foi feita em 10 de março de 1876, quando Graham Bell telefonou para seu assistente, Thomas Watson, que trabalhava em um quarto ao lado. A chamada foi um sucesso e Watson conseguiu ouvir claramente a famosa frase: "Sr. Watson, venha aqui. Eu quero vê-lo". A partir daí, Bell e a equipe trabalharam para aprimorar o telefone e expandir sua utilização, o que revolucionou as comunicações e transformou o mundo.

3. Mesmo nos EUA, Dom Pedro II atraiu atenção para a invenção

O que pouca gente sabe é que o imperador do Brasil Dom Pedro II esteve presente na Exposição do Centenário da Independência dos Estados Unidos em 1976, evento que revelou o primeiro telefone do mundo. Na época, a invenção mostrada por Graham Bell ficou exposta num estande da feira. Ela concorria com outros lançamentos importantes, como a lâmpada elétrica, um telégrafo musical, uma máquina de escrever e, inclusive, o primeiro ketchup da Heinz.

A “invenção” de Bell não parecia tão chamativa. A baixa popularidade do jovem inventor também não o ajudava muito. Dizem até que ele ficou horas em pé ao lado do estande vazio enquanto a exposição acontecia.

De repente, Dom Pedro II chegou no estande querendo testar a novidade. “Meu Deus, isto fala!” teriam sido as primeiras palavras do brasileiro no telefone. Os registros históricos falam que o imperador ficou tão encantado pelo aparelho que isso atraiu a atenção de quem passava por perto –com isso, a obra foi um sucesso junto ao público.

4. Brasil foi o segundo país do mundo a ter telefone

Dom Pedro II estava na exposição que apresentou o telefone

O interesse de Dom Pedro II pelo telefone não ficou apenas na exposição na Filadélfia. Ele fez amizade com Graham Bell e encomendou cem aparelhos. Menos de um ano depois, em 1877, o Brasil se tornou o segundo país do mundo a ter telefone, que fazia ligações da residência imperial para os gabinetes dos ministros de Estado. A responsável pela instalação no Rio de Janeiro (então capital do Brasil) foi a empresa americana The Brazilian Telephone Company Limited.

Em 1883, o governo brasileiro concedeu à empresa anglo-canadense The Rio de Janeiro Telephone Company a permissão para instalar e operar um sistema telefônico no país. A partir daí, o serviço começou a se expandir gradualmente para outras cidades, como São Paulo e Porto Alegre, e a se popularizar entre as classes mais ricas.

5. Era muito caro ter um telefone

Novela mostra um dos primeiros modelos de telefones a chegar ao Brasil na casa de Anastácia Sampaio, personagem muito rica da trama

Ter um telefone fixo no Brasil era sinal de muito status social no Brasil antes dos anos 2000. Até 1997, por exemplo, o brasileiro que desejasse ter uma linha telefônica não pagava menos do que R$ 1.100 apenas de taxa. Esse valor equivale a cerca de R$ 9.155, corrigidos pela inflação atual. Também era necessário aguardar numa lista de cadastro junto a telefônica local para obter o direito a um plano de expansão. Ocorre que a espera levava entre dois a cinco anos.

Quem quisesse mais agilidade nesse processo poderia recorrer ao mercado paralelo de venda e aluguel de linhas, algo que custava até R$ 3.200. Essa modalidade era muito utilizada por pequenas e médias empresas para obterem linhas adicionais. De acordo com a Conexis, que reúne empresas de telefonia, o preço do minuto da ligação de celular no Brasil em 1998 girava em torno de R$ 1,05. Hoje em dia, é possível obter pacotes com ligações ilimitadas para todo o Brasil por R$ 10 semanais.

6. Profissão: telefonista

Telefonista era uma profissão indispensável até a automação da telefonia

Não bastava apenas discar o número e esperar que a outra pessoa atendesse o telefone como ocorre hoje. Em vez disso, o usuário precisava falar com um telefonista –profissão realizada na maioria das vezes por uma mulher. Essa pessoa trabalhava sentada numa mesa cheia de fios e botões. Era necessário informá-la qual era o número e aguardar que ela fizesse o direcionamento. Não era raro a espera levar mais de meia hora.

Após os anos 80, ocorreu um intenso processo de automação do serviço de telefonia. Com isso, as centrais telefônicas passaram a dispensar cada vez mais a presença de uma telefonista.

7. A engenharia por trás do telefone de disco

Telefones de disco existia em vários formatos

O telefone de disco (ou telefone rotativo) parece algo tão difícil que muitos podem se perguntar: “não era mais fácil usar botões desde o início?”. E a resposta é não. A presença do disco não era meramente estética. Ocorre que todo o sistema de telefonia, até os anos 1950, utilizava pouquíssima tecnologia eletrônica. Ou seja, esse simpático aparelho era composto basicamente por um sistema eletromecânico.

Quando um número era discado, o disco girava e interrompia a corrente elétrica num padrão específico para cada dígito, emitindo um som distintivo. Cada número correspondia a um tom específico. Esses dados eram enviados da linha telefônica para a central telefônica, onde era interpretado e usado para completar a chamada. Esse aparelho era muito comum nas décadas de 1950 e 1960, mas foi gradualmente substituído pelo telefone de teclado numérico, que usava botões para discar os números.

8. Orelhão brasileiro é uma obra inspirada num ovo

Matéria na revista ARQUITETO sobre a criação dos Orelhões, 1973

O icônico orelhão brasileiro foi projetado a partir de um problema enfrentado no Brasil nos anos 1970. O país precisava de uma solução em telefones públicos que protegesse o usuário e o aparelho da chuva e do sol. Ele também tinha de ofercer privacidade, além de contar com boa acústica que ajudasse a reduzir os ruídos externos de trânsito, por exemplo. Como se não bastasse, a ideia deveria ser resistente, barata e bonita. Era um desafio e tanto.

Foi então que a arquiteta sino-brasileira Chu Ming Silveira entrou em cena, como chefe do Departamento de Projetos da Companhia Telefônica Brasileira. A inspiração da peça veio da forma do ovo. Acusticamente falando era a melhor solução encontrada e, segundo ela, o objetivo era permitir que a pessoa que fosse utilizar o telefone se sentisse à vontade. A partir de 1972 os orelhões passaram a enfeitar as calçadas das milhares de cidades brasileiras.

9. Pioneirismo da Motorola

Em 1983, a Motorola lançou o DynaTAC 8000x, o primeiro telefone móvel do mundo. O aparelho foi desenvolvido por um engenheiro da Motorola chamado Martin Cooper. Pesando cerca de 1 kg, tinha preço inicial de US$ 3.995. Esse valor, corrigido pela inflação , dá cerca de R$ 58.900 em 2023. Em um ano de mercado, ele foi descontinuado. Foram mais de 2 mil unidades vendidas. A bateria tinha duração de até 40 minutos de uso, mas demorava aproximadamente 10 horas para ser carregada. Nele, só era possível fazer e receber ligações.

O DynaTAC 8000x virou símbolo de tecnologia de ponta na época, sendo utilizado principalmente por executivos, políticos e celebridades. A invenção de Cooper também abriu caminho para o desenvolvimento de telefones celulares cada vez mais avançados e acessíveis, que hoje são essenciais para a vida moderna e conectada.

Martin Cooper e o DynaTAC 8000x, aparelho utilizado na primeira ligação via celular

10. Quantos telefones existem no Brasil?

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil encerrou o mês de janeiro de 2023 com 26,8 milhões de linhas fixas de telefone. Isso representa uma densidade de 12,4 acessos a cada cem brasileiros. No entanto, esse número está em queda, já que a maioria dos brasileiros prefere usar o celular para fazer ligações.

A título de comparação, são 251,6 milhões de linhas de celular. A densidade salta para 99,7 acessos por 100 habitantes.

