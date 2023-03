Dia Internacional da Mulher: Doodle do Google celebra a data

O Doodle desta quarta-feira (8) celebra o Dia Internacional da Mulher 2023. A data teve origem nas movimentações feministas do início do século passado, que exigiam, entre outras reivindicações, melhores condições de trabalho e direito ao voto. A página interativa do Google exibe mulheres em diferentes posições de destaque na sociedade, retratando políticas, médicas, astrônomas, mães e cidadãs organizadas em um protesto. Cada letra do nome do buscador serve como moldura para as cenas protagonizadas pelas personagens femininas.

A página interativa é exibida para todo o globo, visto o caráter internacional da data, e pode ser visualizada tanto no computador quanto em celulares. Conheça, a seguir, a origem do Dia Internacional da Mulher resumida e veja a homenagem do Google para a data.

1 de 1 Doodle desta quarta-feira (8) homenageia o Dia Internacional da Mulher; confira a origem da data — Foto: Reprodução/Google Doodle desta quarta-feira (8) homenageia o Dia Internacional da Mulher; confira a origem da data — Foto: Reprodução/Google

Como surgiu o Dia Internacional da Mulher? Veja o resumo

A origem do Dia Internacional da Mulher está no movimento operário do início do século passado. Na virada do século XIX para o XX, reivindicações feministas ganhavam força pela Europa e pela América do Norte. Tanto que, em 28 de fevereiro de 1908, 15 mil trabalhadoras protestaram em Nova Iorque, nos Estados Unidos, exigindo melhores condições de trabalho e pagamento. Um ano depois, em 1909, o aniversário dessa data marcaria o primeiro Dia Internacional da Mulher.

As manifestações se espalharam pelo mundo e, em 8 de março de 1917, foi a vez do movimento operário russo protestar a favor do direito ao voto, da diminuição da jornada de trabalho e da igualdade de pagamentos em relação aos homens. A data se consolidou inicialmente na Rússia e foi se espalhando ao redor do mundo até que, em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou o caráter internacional da homenagem.

Entenda o Doodle do Google do Dia Internacional da Mulher

A ilustração do Doodle do Google de hoje mostra mulheres de diferentes origens em distintas posições de destaque na sociedade. Segundo a autora, a ilustradora Alyssa Winans, o desenho é "um ponto de partida para refletir sobre quão ampla, complexa, diversa e poderosa é a noção de feminilidade".

A primeira letra "G" do nome do buscador mostra uma personagem em um palanque, o que nos leva a imaginar se tratar de uma política ou de um outro cargo de liderança. No primeiro "O", vemos duas mulheres com um mapa e um telescópio em mãos à noite, representando que são astrônomas. O segundo "O" conta novamente com duas personagens femininas que aparentam ser da mesma família: uma, mais velha, veste um terno e a outra, mais nova, está com mochila escolar.

O segundo "G" apresenta, de novo, duas mulheres, mas agora elas estão alimentando seus respectivos filhos. A ilustradora revelou que o desenho é uma homenagem às mães próximas a ela que reclamavam sobre a dificuldade de amamentar em público ou em locais de trabalho. "Decidi usar uma das letras para exibir duas mulheres alimentando seus filhos, como uma homenagem para essa experiência", conta a artista. Por fim, o "L" do desenho representa um protesto protagonizado por mulheres e o "E" conta com uma médica e uma paciente.

