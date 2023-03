Diablo 4 tem mais de 1 milhão de jogadores no primeiro beta aberto

Diablo 4 alcançou a marca de 1 milhão de jogadores durante o primeiro acesso antecipado do beta, segundo a Blizzard Entertainment . A marca se torna ainda mais surpreendente ao considerar que essa fase de testes, ocorrida entre 17 e 20 de março, só foi liberada para quem adquiriu o game na pré-venda. Vale dizer que esses números ganham ainda mais força ao ter em mente que 1 milhão desses jogadores também alcançaram o nível 20 com seus personagens -- conquista que garante o item Beta Wolf Pack como recompensa.

A tendência é que esse valor cresça ainda mais com o beta aberto para todo o público, que acontecerá a partir de sexta-feira (24), às 13h, e irá até domingo (26), 16h. Cabe lembrar que a desenvolvedora do título está ciente dos problemas enfrentados durante o early access -- como as longas filas de acesso. No entanto, segundo o gerente geral Rod Fergusson em entrevista para o portal Eurogamer, a empresa está trabalhando para receber muito mais players no próximo fim de semana. Veja, a seguir, mais detalhes sobre.

Ainda em relação aos problemas do acesso antecipado, Rod Fergusson explicou que a Blizzard realizou seis medidas de reparo e foi capaz de resolver dezenas de problemas para assegurar a estabilidade do servidor. É interessante lembrar que, mesmo com todos os problemas relacionados ao servidor de Diablo IV, esses mais de 1 milhão de jogadores demonstraram paixão pela franquia ao alcançarem o nível 20, o que é um excelente sinal para o jogo.

Diablo IV será lançado oficialmente no dia 6 de julho de 2023 para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (Battle.net). O jogo foi anunciado na BlizCon 2019, mas apenas na BlizCon 2021 e no The Game Awards 2022 que mais detalhes foram revelados, como trailer animados e a data de lançamento.

O game, que é um dos mais aguardados para 2023, acontece após os eventos de Diablo III: Reaper of Souls, e terá suporte a crossplay, contando ainda com novidades envolvendo criação de personagens e sistema de batalha.