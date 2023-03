Diablo IV terá beta aberto em março; veja requisitos e como jogar

Diablo 4 terá um período de testes beta nos dois próximos finais de semana. Assim, usuários que reservaram cópias na pré-venda poderão jogar entre os dias 17, a partir de 13h (horário de brasília), e 20 de março, até às 16h. Já o restante do público, terá acesso de 24 a 26 de março, dentro dos mesmos horários. O novo capítulo do RPG de ação da Blizzard Entertainment coloca jogadores contra as forças de Lilith, e contará com suporte a multiplayer local e online.

Por se tratar de open Beta, players poderão aproveitar a jogatina, mas com certas limitações. Vale lembrar que Diablo 4 será lançado em 6 de junho, e estará disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Battle.net) por R$ 349,90. Veja, a seguir, como jogar a fase de teste do título.

1 de 4 Diablo 4 tem período de testes beta para usuários que compraram em pré-venda e para o resto do público — Foto: Reprodução/PlayStation Store Diablo 4 tem período de testes beta para usuários que compraram em pré-venda e para o resto do público — Foto: Reprodução/PlayStation Store

👉 Quais são as melhores classes de personagem para jogos RPG? Opine no Fórum do TechTudo

Durante o período de testes, jogadores poderão acessar o Prólogo e o Ato 1, que traz as Cimeiras Fraturadas como a primeira área de exploração. Na play, será possível criar 10 personagens e evoluí-los até o nível 25 enquanto enfrenta hordas de criaturas infernais. Ao chegar nesse limite, jogadores poderão continuar a jogar, mas não receberão mais pontos de experiência. Vale dizer que todo o progresso obtido na campanha será transferido para o jogo completo, ainda que os personagens sejam apagados no fim da beta.

Um poderoso chefe do game, Ashava, poderá ser enfrentado por múltiplos jogadores, mas por tempo limitado. Isso porque o oponente aparecerá no beta somente entre 14h e 16h nos dias 19 e 25; e entre 2h e 4h nos dias 19 e 26. Assim, é preciso estar atento ao horário para poder encontrá-lo.

2 de 4 Durante algumas horas em dias específicos da beta de Diablo 4 jogadores poderão enfrentar o chefe Ashava — Foto: Reprodução/Blizzard Entertainment Durante algumas horas em dias específicos da beta de Diablo 4 jogadores poderão enfrentar o chefe Ashava — Foto: Reprodução/Blizzard Entertainment

Em uma publicação feita em seu perfil oficial do Twitter, a Blizzard lembrou que o jogo ainda não está finalizado, de forma que usuários podem lidar com problemas de desempenho, interrupções e partes que não estão totalmente funcionais. Ao final do período de teste, os desenvolvedores irão avaliar o feedback recebido e realizar mudanças no jogo.

No open beta antecipado para jogadores da pré-venda, apenas 3 classes estarão disponíveis: Bárbaros, Renegados e Magos. Posteriormente, quando o teste for liberado para o público geral, todas as 5 classes do jogo serão disponibilizadas, com a adição dos Druidas e Necromantes. Vale dizer que durante os testes, será possível receber recompensas. Entre elas, o título "Vítima Inicial" ao chegar em Kyovashad, e o título "Viajante Precoce" + o item cosmético Mochila de Lobo do Beta ao atingir o nível 20 com um personagem.

Como acessar

Para jogar pela pré-venda, acesse o site oficial do game (https://diablo4.blizzard.com/pt-br/beta), faça login em sua conta na parte superior direita e selecione a opção "Resgatar Código", onde deverá ser inserido o código de acesso que recebeu pela sua compra antecipada. Depois, escolha a plataforma desejada no passo a seguir. No PC, o beta estará disponível para baixar no cliente da Battle.net, enquanto nos consoles, será enviado um código por e-mail para resgatar a beta na PlayStation Store ou Microsoft Store.

3 de 4 Para acessar o período de testes antecipado da pré-venda de Diablo 4 o usuário precisa resgatar um código no site oficial do jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Para acessar o período de testes antecipado da pré-venda de Diablo 4 o usuário precisa resgatar um código no site oficial do jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Já para curtir a versão beta de acesso antecipado liberado para o público, basta procurar por "Beta Aberto de Diablo IV" na PlayStation Store ou Microsoft Store. O download será disponibilizado a partir do dia 22 de março, às 13h (horário de Brasília). No PC, usuários terão que acessar a página de Diablo 4 no cliente da Battle.net, tocar no menu suspenso sob "Versão do jogo" e selecionar "Diablo IV - Beta" para instalar a versão.

4 de 4 Para acessar a fase beta liberada para o público de Diablo IV basta procurar por ela nas lojas dos consoles a partir do dia 22 de março às 13h — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Para acessar a fase beta liberada para o público de Diablo IV basta procurar por ela nas lojas dos consoles a partir do dia 22 de março às 13h — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Requisitos mínimos e recomendados