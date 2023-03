Dinheiro esquecido: como mudar o nível da conta Gov.br para prata ou ouro

Mudar o nível da conta Meu Gov.br para prata ou ouro é um procedimento simples de ser feito pelo app para Android e iPhone (iOS), e que é necessário para resgatar o dinheiro esquecido em bancos em 2023. O resgate dos valores a receber pode ser feito por qualquer pessoa física ou jurídica no site do Sistema Valores a Receber (SVR), do Banco Central do Brasil. A consulta de valores no sistema financeiro já está disponível desde o dia 28 de fevereiro (saiba aqui como consultar), e a retirada das quantias começou a ser solicitada nesta última terça-feira (7). Segundo os dados divulgados, neste ano serão R$ 6 bilhões distribuídos entre 38 milhões de CPFs e dois milhões de CNPJs.