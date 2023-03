Discord não abre? Usuários relatam dificuldade para entrar no app

O Discord caiu para alguns usuários nessa segunda-feira (23). De acordo com o site Downdetector , o problema começou por volta das 7:30h da manhã, teve o seu pico por volta das 9:30h com 138 reclamações registradas e ainda persiste para algumas pessoas. Conforme alguns relatos feitos no Twitter , a plataforma não abre e nem permite o acesso aos canais e chats de voz. O motivo para a instabilidade, no entanto, é desconhecido.

Em testes realizados pelo TechTudo, o aplicativo funcionou normalmente no navegador e nas versões mobile para Android e iOS (iPhone), entretanto, ele apresentou lentidão na navegação. No site oficial do Discord, onde é possível acessar o status do server, a mensagem é que todos os sistemas da plataforma estão operando normalmente.

1 de 3 Discord apresentou instabilidade nessa segunda-feira, mas nem todos os usuários foram atingidos — Foto: Divulgação/Discord Discord apresentou instabilidade nessa segunda-feira, mas nem todos os usuários foram atingidos — Foto: Divulgação/Discord

No Downdetector, site que identifica instabilidade em serviços online, as reclamações sobre o Discord começaram a crescer nesta manhã. O gráfico mostra que, no período entre 7h e 10h, os relatos dos usuários sobre o aplicativo subiram exponencialmente. Nas horas seguintes, o volume de reclamações foi caindo aos poucos, mas por volta das 12h, voltou a subir.

2 de 3 No Downdetector, as reclamações sobre o Discord subiram muito nesta manhã — Foto: Reprodução/Downdetector No Downdetector, as reclamações sobre o Discord subiram muito nesta manhã — Foto: Reprodução/Downdetector

Já o Google Trends, site do Google responsável por identificar buscas em tempo real, mostrou um aumento repentino nas buscas para "Discord caiu?", "Discord is down" e "Discord não abre", todas elas diretamente relacionadas aos relatos feitos pelos usuários nas redes sociais. O maior pico das buscas está no recorte das últimas quatro horas as buscas subiram, o que coincide com o período de instabilidade apontado pelo Downdetector.

3 de 3 "Discord caiu?" foi uma das buscas mais expressivas das últimas 4 horas — Foto: Reprodução/Google Trends "Discord caiu?" foi uma das buscas mais expressivas das últimas 4 horas — Foto: Reprodução/Google Trends

Nas redes sociais, diversos usuários relataram problemas para abrir o aplicativo. No Twitter, a maioria das reclamações girou em torno do fato de que houve dificuldade na hora de executar o app. Vale ressaltar, no entanto, que o problema não parece ter acometido todos os usuários da plataforma. nos testes realizados pela redação do TechTudo, nenhum problema foi identificado.