Discord no PS5 e mais: veja as novidades da atualização para o console

O PlayStation 5 ( PS5 ) recebeu uma nova atualização de sistema nesta quarta-feira (8), que traz, entre outras novidades, integração com o Discord . Para acessar o update, que já estava disponível em fase beta desde fevereiro, basta ligar seu PS5 com uma conexão à internet e aguardar que um aviso sobre surja na tela.

Além do uso integrado do app de comunicação, agora também será possível atualizar o joystick DualSense por conexão sem fio, ter maior facilidade de transferir saves e dados do PS4 para PS5, e conferir melhorias no leitor de tela para acessibilidade. Veja, a seguir, mais detalhes da versão 7.00 para o console da Sony.

2 de 5 PlayStation 5 recebe integração com Discord em nova atualização 7.00 e mais novidades — Foto: Reprodução/Sony PlayStation 5 recebe integração com Discord em nova atualização 7.00 e mais novidades — Foto: Reprodução/Sony

Para utilizar o Discord em seu PS5, usuários precisarão vincular sua conta da PlayStation Network com o app. Vale dizer que mesmo os usuários que já tinham feito o processo anteriormente, terão que refazê-lo para dar novas autorizações ao serviço. Uma vez conectado, será necessário abrir o aplicativo do Discord em um smartphone ou PC para iniciar a chamada e, então, passá-la para o PS5.

Cabe ressaltar que, por enquanto, não é possível iniciar as atividades a partir do console, como entrar em servidores, realizar chamadas ou transmitir a tela. Além disso, o usuário também não vê mensagens do chat, apenas recebe o canal de voz — de maneira semelhante a como acontece no Xbox Series X/S e Xbox One.

3 de 5 A atualização 7.00 trouxe diversas novidades, incluindo funções sociais aprimoradas — Foto: Reprodução/PlayStation A atualização 7.00 trouxe diversas novidades, incluindo funções sociais aprimoradas — Foto: Reprodução/PlayStation

Entre outras novidades estão mais funções sociais, como uma ferramenta no perfil de amigos para compartilhar sua tela com eles, ou enviar um pedido para compartilharem a tela com você. Outro mecanismo nas centrais dos jogos irá mostrar quais dos seus amigos possuem o game, se eles estão online e se estão jogando naquele momento.

Os jogadores também poderão estabelecer preferências para suas sessões multiplayer. Dessa forma, não será preciso gerenciar toda vez quem pode entrar em suas partidas ou fazer convites para participantes de sessões criadas por você.

4 de 5 Nova função do PS5 permite que jogadores peçam para amigos compartilharem suas telas — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Nova função do PS5 permite que jogadores peçam para amigos compartilharem suas telas — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Já para usuários que desejam migrar do PS4 para PS5, será possível transferir jogos, saves, perfis, configurações, capturas de tela e vídeos de um console para outro através de uma rede local WiFi ou cabo de rede. Os games de PS5 passarão a alertar usuários quando houver saves e dados de PS4 na nuvem para baixar, ou quando o próprio jogo de PS5 tiver essa função.

Além disso, capturas de telas também ficarão mais fáceis de compartilhar, pois vai bastar selecionar manualmente os screenshots e clipes do PS5 e enviá-los para o PlayStation App (PS App), de onde o usuário poderá postar em redes sociais ou enviar para amigos.

5 de 5 Jogos do PS5 que possam utilizar saves do PS4 irão alertar o jogador para a possibilidade — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Jogos do PS5 que possam utilizar saves do PS4 irão alertar o jogador para a possibilidade — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Outra novidade é a taxa de atualização variável (VRR - Variable Refresh Rate) para jogadores em resolução 1440p, que permite sincronizar o FPS do game com a taxa de atualização da tela, a fim de ter uma experiência visual mais suave. Para utilizá-la, é preciso jogar games que tenham suporte à VRR e também ter uma tela HDMI 2.1 compatível com a tecnologia.