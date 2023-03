Downton Abbey: veja sinopse, elenco e onde assistir à série e aos filmes

A série inglesa Downton Abbey é um drama histórico inglês lançado originalmente em 2010, criada e co-escrita pelo cineasta vencedor do Oscar Julian Fellowes. Aclamada pela crítica especializada, a produção tem em seu elenco nomes como Hugh Bonneville e Maggie Smith, e acompanha a vida da família Crawley e seus empregados em um universo aristocrático do início do século XX. No momento, o seriado britânico está disponível nas plataformas de streaming da Amazon Prime Video , Globoplay e Netflix .

Com seis temporadas e 52 episódios ao todo, o projeto é uma produção da companhia Carnival Films e foi transmitido no Reino Unido pelo canal ITV. Confira, a seguir, mais detalhes de Downton Abbey, como sinopse, elenco e repercussão na mídia:

Enredo de Downton Abbey

Ambientada no início do século XX, a trama da série acompanha a aristocrática família Crawley e seus funcionários no dia a dia de um castelo no interior da Inglaterra. No entanto, após a morte de um parente que estava à bordo do Titanic, Robert Crawley, ou melhor dizendo, o Conde de Grantham, descobre que o futuro de sua fortuna e a herança de suas filhas, na verdade, pertencerão a um sobrinho distante após sua morte.

No meio dessa nova descoberta, os funcionários locais trabalham dia e noite para manter a rotina elegante e cheia de regras da abastada família, que, agora, luta para manter o legado de Downton Abbey.

Elenco

Composto por Hugh Bonneville (Um Lugar Chamado Notting Hill), Maggie Smith (Harry Potter e a Pedra Filosofal) e Michelle Dockery (Sem Escalas), o elenco da série conta também com grandes nomes do cinema britânico, como Laura Carmichael (Madame Bovary), Robert James-Collier (Coronation Street), Jim Carter (A Grande Mentira), Joanne Froggatt (Mary Shelley), Allen Leech (Bohemian Rhapsody), Lily James (Cinderela), Dan Stevens (O Homem Ideal) e Brendan Coyle (Como Eu Era Antes de Você).

Repercussão da série

Com um alto índice de audiência para uma série de época e aclamada pela crítica especializada, Downton Abbey é uma das produções mais premiadas do Reino Unido, incluindo um Globo de Ouro e um Emmy. Além disso, o trabalho de Julian Fellowes entrou para o Guinness World Records, em 2011, como o "programa de televisão em língua inglesa mais aclamado pela crítica".

Sobre sua popularidade nos sites agregadores, o cenário não é diferente. No IMDb, por exemplo, o drama tem nota 8.7 com base na nota de 209 mil usuários. Já no Rotten Tomatoes, o projeto conquistou um índice de 87% de aprovação da crítica e uma pontuação de 93% referente à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "Downton Abbey transcende sua trama com estilo de novela com diálogos espirituosos, figurinos e cenários luxuosos e um elenco excepcional."

Em relação às críticas de veículos internacionais, como o The New York Review of Books, por exemplo, o jornalista James Fenton exalta o caráter social da série e como "é notável que os aristocratas da série, mesmo aqueles que deveriam ser os mais ridículos, nunca caem no tipo mais ofensivo de fala arrastada da classe alta que seria de se esperar". Ele ainda completa a review afirmando que "muito cuidado foi tomado para mantê-los agradáveis ​​e acessíveis, mesmo quando as coisas que eles dizem às vezes mostram-se vinculadas à classe e insensíveis.

Sobre os filmes

Disponível para aluguel na Amazon Prime Video, Apple TV+ e YouTube, o primeiro longa spin-off da série é Downton Abbey - O Filme, criado por Julian Fellowes e com direção de Michael Engler. Situada em 1927, a trama acompanha os mais recentes acontecimentos do castelo, quando o Conde de Grantham recebe uma carta do Palácio de Buckingham anunciando que o Rei George (Simon Jones) e a Rainha Mary (Geraldine James) virão à Downton Abbey para uma visita real.

No entanto, ao descobrir sobre isso, Violet Crawley, mãe de Robert, começa a se preocupar com a dama de companhia da Rainha, visto que Maud (Imelda Staunton) é prima-tia do Conde, e ambas já brigaram no passado por conta da enorme herança da família.

A continuação do drama histórico segue com o elenco fixo da série, mas adiciona outros três nomes: Imelda Staunton (The Crown), Simon Jones (Força Delta II) e Geraldine James (Anne With An E). Já sobre a performance do longa-metragem entre a crítica, a produção foi um sucesso de bilheteria. No site agregador IMDb, a produção conta com nota média 7,4 com base em 58 mil avaliações. No Rotten Tomatoes, a obra cinematográfica conquistou 84% de aprovação com base em 260 reviews e uma pontuação de 94% em relação à audiência.

Já o filme Downton Abbey: Uma Nova Era, de 2022, encontra-se disponível no Telecine e para aluguel nas plataformas Apple TV+, Amazon Prime Video e YouTube. Também criado por Fellowes, a trama segue a nobre família Crawley que, após hospedar a família real e ir ao baile, descobre um enorme segredo sobre a Condessa Viúva. Sobre a repercussão do projeto, no IMDb, o longa obteve nota 7.4 com base em 23 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o filme angariou 86% de aprovação da crítica.