E3 2023 é cancelada após semana de rumores e Twitter da feira confirma

Feira de jogos E3 2023, que já ficaria sem PlayStation, Xbox e Nintendo, teria confirmado o cancelamento, diz site — Foto: Reprodução/E3

A informação chegou primeiro via IGN. O portal teve acesso a um comunicado enviado para os funcionários da ESA, empresa por trás da realização da feira junto à ReedPop. Segundo o site, o documento dizia, basicamente, que o evento só não acontecerá em 2023 pela falta de interesse. E, de fato, rumores recentes apontavam para fortes ausências, como a da Sony, além das empresas que já haviam cancelado sua participação, casos de Nintendo e Microsoft, entre outras.

Pouco tempo após o furo de reportagem, o perfil oficial da E3 no Twitter confirmou o cancelamento do evento tanto na versão presencial quanto virtual, a exemplo do que (não) aconteceu em 2022.

É o segundo ano seguido sem a realização daquela que já foi a principal feira do mundo dos jogos. Apesar disso, no mesmo período, são aguardados eventos das próprias produtoras e desenvolvedoras, além do Summer Game Fest, showcase realizado e apresentado por Geoff Keighley, criador do The Game Awards.

Geoff, mais uma vez, se manifestou sobre o insucesso da E3. Agora, diferente do ano passado, o host do TGA lamentou a não-realização do evento e relembrou sua primeira participação. Além disso, destacou a criação do Summer Game Fest a partir da percepção, há quatro anos atrás, de que a feira não estava evoluindo como necessário.

