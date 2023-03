Edifier lança caixa de som que parece um rádio antigo; veja preço

A Edifier anunciou, na terça-feira (14), o lançamento da caixa de som portátil compacta MP230 no Brasil. Um de seus principais destaques é o visual retrô com acabamentos em madeira MDF inspirado em rádios antigos, que deve agradar aos mais nostálgicos e aos fãs de tons terrosos. A caixa, que funciona via Bluetooh, promete boa qualidade sonora para ambientes com até 35 m² e tem bateria de dez horas de duração. O produto ganhou o prêmio de Mídia Portátil e Acessórios na CES 2022, uma das maiores feiras de eletrônicos do mundo. O modelo já está disponível no site da Edifier Brasil e custa R$ 599.