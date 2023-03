Enco Free 3: Oppo lança novo fone com drivers de fibra de bambu

O Enco Free 3 tem preço sugerido de 499 yuan, o que equivale a cerca de R$ 380, de acordo com a cotação atual, sem levar em conta os impostos. Os clientes chineses que fizeram a compra na pré-venda receberão o novo modelo a partir do dia 3 de abril. Por enquanto, ainda não há previsão de preço ou de um lançamento oficial no Brasil.

Segundo o site, o Enco Free 3 pode aguentar até sete horas de uso quando estiver com a carga total, e até 30 horas com a bateria do estojo. Este tempo, porém, pode ser reduzido quando o usuário acionar o ANC ou ouvir músicas com a codificação AAC, que tende a ser mais pesada.