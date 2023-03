Economizar na conta de luz é o desejo de muitos brasileiros. Com o constante aumento do custo de energia elétrica, muitas pessoas buscam maneiras de gastar menos com a conta de luz em casa. Uma das soluções mais eficazes e práticas é o uso de dispositivos inteligentes, que contam com tecnologias avançadas para ajudar a reduzir o consumo de energia e poupar o seu dinheiro.

Os aparelhos smart são capazes de se conectar à Internet e podem ser controlados por meio de aplicativos no celular ou tablet. Com esses apps, é possível ligar e desligar as luzes, ajustar a temperatura do ar-condicionado, programar o funcionamento da máquina de lavar roupa e muito mais – tudo isso de forma remota e conveniente.

Entenda como aparelhos smart vão ajudar a economizar na sua conta de luz

Como economizar na conta de luz com aparelhos smart

Graças às suas tecnologias avançadas, a Samsung oferece soluções inteligentes que ajudam a economizar dinheiro na conta de luz. Uma dessas aplicações é o SmartThings, um sistema de automação residencial que permite controlar vários dispositivos eletrônicos da casa, como lâmpadas, ar-condicionado, smart TVs e muito mais.

Com o SmartThings, o usuário pode programar os aparelhos smart para que sejam ligados e desligados automaticamente em determinados horários, ou de acordo com as condições climáticas ou a presença de pessoas na casa.

SmartThings ajuda a economizar na conta de luz da sua casa

Outro benefício é que o sistema permite monitorar o consumo de energia elétrica em tempo real – assim, é possível identificar os aparelhos que estão gastando mais luz e encontrar formas de reduzir o consumo. Ao usar o SmartThings, é possível economizar na conta de luz de diversas maneiras. Confira, a seguir, algumas formas de gastar menos dinheiro com energia elétrica graças à ajuda do SmartThings e de aparelhos smart.

Monitoramento de energia: você pode controlar o consumo de energia de eletrodomésticos, com monitoramento de dispositivos individuais e a troca de energia;

Definição de metas de gastos: suspeita de algum uso em excesso? A Inteligência Artificial (I.A.) permite que o usuário defina uma meta de uso de energia e compara a meta de energia diária e o uso previsto. É possível monitorar seu consumo mensal de energia de aparelhos como ar-condicionado, geladeira e máquina lava e seca de um jeito muito fácil. Com isso, caso a meta diária de energia seja atingida, os dispositivos alternam para o modo de economia de energia, o que pode reduzir em até 21% o consumo mensal;

Apague as luzes: se você esquecer de desligar a luz ao sair de um cômodo, pode fazer isso remotamente pelo aplicativo do SmartThings;

Consumo inteligente de ar-condicionado: se você estiver fora de casa, pode ligar o ar-condicionado alguns minutos antes de chegar, para encontrar a casa fresca e evitar que o aparelho fique ligado o dia todo;

Integração com outros dispositivos inteligentes: o SmartThings também pode ser integrado a outros dispositivos smart, com o objetivo de maximizar o uso de energia limpa e reduzir ainda mais o consumo de energia elétrica da casa.

Conheça o SmartThings Energy

Um dos recursos mais interessantes do SmartThings da Samsung é a função Energy. Com ela, o consumidor pode monitorar o consumo mensal de energia de aparelhos como ar-condicionado, geladeira e máquina lava e seca de um jeito muito fácil. É possível identificar quais aparelhos smart estão consumindo mais energia e adotar medidas para reduzir o seu consumo, economizando dinheiro na conta de luz e contribuindo para um futuro mais sustentável.

Ao usar a função Energy, você pode ter uma visão mais clara do consumo de energia da sua casa. Há a possibilidade de verificar o gasto dos seus aparelhos e economizar, caso haja suspeita de algum uso em excesso. A função também permite que você crie alertas personalizados para notificar quando um aparelho está gastando mais energia do que o esperado.

Samsung SmartThings Energy é muito útil para diminuir o consumo de energia elétrica

Como o SmartThings atua com a máquina lava e seca

No caso específico da máquina lava e seca, a função Energy permite monitorar o consumo de energia do aparelho durante cada ciclo de lavagem. Assim, o usuário pode verificar quanto de energia elétrica a máquina está consumindo e adotar medidas para reduzir o seu gasto, como optar por ciclos mais curtos ou lavar roupas em menor quantidade.

Outra vantagem da função Energy é a criação de alertas personalizados, que notificam o usuário quando o aparelho está consumindo mais energia do que o esperado. Com isso, você pode identificar rapidamente se há algum problema com o dispositivo ou se é necessário adotar medidas para reduzir o seu consumo de energia.

WD17T máquina lava e seca Samsung

Como o SmartThings atua com refrigeradores

Ao usá-la em refrigeradores, a função Energy também é capaz de monitorar o consumo de energia do aparelho em tempo real. Há a possibilidade de verificar quanto de energia a geladeira está gastando e tomar atitudes para diminuir o seu consumo, como ajustar a temperatura de forma adequada e conferir a vedação das portas, por exemplo.

Os alertas personalizados também estão disponíveis para os refrigeradores. Ao usar o recurso, o usuário recebe uma notificação quando o aparelho está consumindo mais energia do que o esperado. O objetivo é identificar se há algum problema com o funcionamento do refrigerador ou se é necessário realizar mudanças para reduzir o seu consumo de energia.

Alguns modelos de geladeiras da Samsung contam com recursos adicionais que ajudam a economizar na conta de luz, como a tecnologia Digital Inverter. O recurso ajusta automaticamente a velocidade do compressor para atender às necessidades de resfriamento do refrigerador e minimizar o consumo de energia.