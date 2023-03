Esta Noite, Você Dorme Comigo: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O romance polonês Esta Noite, Você Dorme Comigo (Tonight You're Sleeping With Me) está no Top 10 Filmes da Netflix. Obra do diretor Robert Wichrowski (The Son of Snow Queen), o título foi lançado neste ano e é uma adaptação do livro homônimo da escritora Anna Szczypczyńska, que é também roteirista do longa. A trama narra a paixão entre uma jornalista casada e o ex-namorado anos mais novo após um reencontro. Integram o elenco os poloneses Roma Gasiorowska (A Sala do Suicídio), Wojciech Zielinski (O Batismo), Maciej Musial (1899), Jacek Koman (Filhos da Esperança), entre outros.