Far Cry 6, Star Wars e mais jogos ficam até 70% mais baratos nesta semana

Já a plataforma Steam, referência em títulos para PC, tem Borderlands 3 como destaque, com 90% de desconto. Os usuários também podem economizar em Desperados 3, Mafia: Definitive Edition e Bloodstained: Ritual of the Night, que é um projeto liderado por Koji Igarashi, conhecido pelo seu trabalho em Castlevania: Symphony of the Knight. Confira, a seguir, todas as principais ofertas da semana.

1 de 4 Far Cry 6 oferece o tradicional mundo aberto da franquia da Ubisoft com táticas de guerrilha para derrubar um ditador — Foto: Reprodução/Xbox Store Far Cry 6 oferece o tradicional mundo aberto da franquia da Ubisoft com táticas de guerrilha para derrubar um ditador — Foto: Reprodução/Xbox Store

PlayStation

2 de 4 Monster Hunter Rise é lançado em mais plataformas após período de exclusividade no Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Microsoft Store Monster Hunter Rise é lançado em mais plataformas após período de exclusividade no Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Far Cry 6 - R$ 101,97;

Guilty Gear Strive - R$ 149,62;

Devil May Cry 5 + Vergil - R$ 42,73;

Star Wars Jedi: Fallen Order - R$ 23,89;

Monster Hunter Rise - R$ 92,45;

Dead By Daylight - R$ 74,75;

Cyberpunk 2077 - R$ 124,75;

Death Stranding: Director’s Cut - R$ 99,80;

The Last of Us 2 - R$ 123,69;

Dragon Ball FighterZ - R$ 37,48.

Xbox

Com a confirmação de que Mortal Kombat 12 está em produção, Injustice 2, outro jogo de luta da NetherRealm Studios, está com sua edição Lendária em oferta no Xbox. Aqueles que quiserem embarcar na franquia Metro também podem garantir os três jogos por um preço especial em um pacote único, por tempo limitado. Veja essas e mais ofertas da loja do console da Microsoft:

3 de 4 Resident Evil 2 Remake reimagina o clássico da Capcom nos consoles modernos — Foto: Divulgação/Capcom Resident Evil 2 Remake reimagina o clássico da Capcom nos consoles modernos — Foto: Divulgação/Capcom

Steam

Um dos jogos indie mais aclamados do ano passado, Cult of the Lamb é destaque nas ofertas da semana da Steam. Além disso, Portal 2, No Man’s Sky e Marvel's Midnight Suns estão com descontos convidativos por tempo limitado. Veja as melhores ofertas da plataforma Steam em jogos para PC:

4 de 4 Em Borderlands 3 o jogador viverá na pele de um dos Caça-Arcas, grupo que precisa impedir os inimigos de conquistar novos seguidores e instaurar o caos — Foto: Divulgação/Xbox Em Borderlands 3 o jogador viverá na pele de um dos Caça-Arcas, grupo que precisa impedir os inimigos de conquistar novos seguidores e instaurar o caos — Foto: Divulgação/Xbox

Borderlands 3 - R$ 11,99;

Desperados 3 - R$ 53,99;

Mafia: Definitive Edition - R$ 80,46;

Bloodstained: Ritual of the Night - R$ 28,42;

Cult of the Lamb - R$ 48,71;

Portal 2 - R$ 3,30;

No Man’s Sky - R$ 81,00;

Marvel's Midnight Suns - R$ 179,94;

BioShock: The Collection - R$ 23,80;

Hunt Showdown - R$ 35,60.