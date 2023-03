Fase da Lua 'revela' alma gêmea em trend do TikTok; veja como descobrir

Para descobrir qual a fase da lua no dia do seu nascimento, o procedimento é rápido com o app MOON, disponível para Android e iPhone. Ele fornece informações sobre todo o ciclo lunar, desde o passado até o presente. Para conferir os dados, ao abrir o app, toque no campo “Date” ("data"), localizado no menu inferior, ao lado esquerdo da tela. Após isso, selecione a data do dia do seu nascimento e toque em “Ok”. Veja a fase da Lua na data selecionada. É possível também saber mais detalhes tocando em “Info”.