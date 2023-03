Fatal Frame e The Outer Worlds são destaques nos lançamentos da semana

Fatal Frame : Mask of the Lunar Eclipse e The Outer Worlds : Spacer's Choice Edition são os destaques nos lançamentos da semana. O retorno da clássica série de terror fantasmagórico japonesa e uma versão para consoles modernos do popular FPS da Obsidian Entertainment não chegam sozinhos. Além deles, também estreiam a expansão temática de Castlevania para Dead Cells , os super-heróis de DC's Justice League: Cosmic Chaos, o novo game 'estilo' Souls, Clash: Artifacts of Chaos, e mais. Confira, a seguir, tudo sobre os títulos que vêm nessa semana, como datas, preços e aparelhos em que estão disponíveis.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse - 9 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Lançado originalmente em 2008 para o Nintendo Wii no Japão, Mask of the Lunar Eclipse é o quarto capítulo da clássica franquia de terror. A história se passa na ilha de Rogetsu, no sul do Japão, onde cinco meninas desapareceram e retornaram sem memórias do que aconteceu. 10 anos depois, quando duas delas morrem de forma misteriosa, as três sobreviventes resolvem investigar a ilha e tentar descobrir o que aconteceu no passado.

Jogadores controlam uma das meninas, Ruka Minazuki, que usa sua lanterna para explorar cenários assustadores. Além disso, ela luta contra fantasmas com uma câmera especial, a Camera Obscura, capaz de causar dano e selar forças sobrenaturais. Vale dizer que essa versão do game ainda inclui um novo modo foto e a possibilidade de personalizar a protagonista.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 264,90, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 199,95, para Nintendo Switch por R$ 289 e para PC (via Steam) por R$ 249,16.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition - 7 de março - PS5, XBSX/S, PC

O game de tiro FPS e RPG da Obsidian Entertainment irá receber uma versão para consoles modernos, com gráficos em alta resolução, melhorias em performance e sistema de iluminação, loadings mais rápidos, mais detalhes em personagens e um novo limite de nível. The Outer Worlds se passa em um futuro alternativo, no qual megacorporações colonizaram o espaço e o jogador pode criar seu próprio personagem para viver aventuras e decidir ser herói ou vilão.

Esta versão do título incluirá também as expansões Murder on Eridanos e Peril on Gorgon, que trazem conteúdo extra. Uma sequência, Outer Worlds 2, foi anunciada para Xbox Series X/S e PC, mas ainda não teve data de lançamento revelada.

Dead Cells: Return To Castlevania - 6 de março - PS4, XB, SW, PC

Dead Cells, o popular e desafiador game indie com elementos rogue, irá receber uma expansão baseada na clássica série Castlevania, da Konami. Quando um castelo assustador surge de repente no horizonte, o Prisioneiro recebe um pedido dos conhecidos guerreiros Richter Belmont e Alucard para enfrentar um grande mal que reside em suas paredes: Drácula.

Durante a gameplay, jogadores poderão acompanhar uma nova história enquanto exploram duas novas áreas, enfrentam três novos chefes e usam até 14 armas clássicas de Castlevania, como o chicote, água benta e crucifixo. Tudo isso ao som remixado de canções famosas da série, como Vampire Killer, Bloody Tears e Simon Belmont's Theme.

Dead Cells: Return to Castlevania está disponível por R$ 39,95 no Nintendo Switch e exige o jogo original para ser usado. O DLC também é vendido em um pacote com o game base, por R$ R$ 119,99.

DC Liga da Justiça: Caos Cósmico - 10 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Esta nova e divertida aventura da Liga da Justiça, voltada para jogadores mais jovens, traz muita ação no papel de heróis como Super Homem, Mulher Maravilha e Batman. Toda a confusão começa quando o ser interdimensional zombeteiro Sr. Mxyzptlk resolve brincar com os heróis e os coloca contra diversos tipos de inimigos e vilões na cidade de Happy Harbor, um mundo aberto.

A gameplay permite atacar com diversos tipos de golpes, super poderes ou gadgets, além de usar veículos para se locomover e dispersar adversários. Os personagens podem ser equipados com itens para ficarem mais fortes e também roupas diferentes para personalizá-los. Ainda, há suporte para até 2 pessoas no multiplayer cooperativo. O título está disponível para Nintendo Switch por R$ 258,32.

Clash: Artifacts of Chaos - 9 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Neste novo jogo de ação estilo Dark Souls, jogadores controlarão um artista marcial chamado Pseudo, que encontra uma "criança" amaldiçoada e decide protegê-la dos avanços da vilã Gemini. Diferente de outros games do gênero, o protagonista luta apenas com as mãos, utilizando diferentes estilos, esquivas, bloqueios e contra-ataques.

Outra curiosidade é que antes dos confrontos, é possível desafiar oponentes para um jogo de dados. Então, é possível alterar as regras da batalha, como preencher a arena com um nevoeiro ou limitar o alcance dos inimigos ao prendê-los com correntes.

O game se passa no mesmo universo de Zeno Clash e Zeno Clash 2, mas com uma história independente e câmera em terceira pessoa. Clash: Artifacts of Chaos está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, e para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,45.

Monster Energy Supercross 6 - 9 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O game traz corridas de motocross na lama com pilotos, motos e circuitos oficiais, além do lendário atleta Jeremy McGrath como seu treinador e mentor. Assim, jogadores podem escolher entre uma simulação ultrarrealista de corrida de motocicletas, ou usar uma assistência de pilotagem para controlar sua moto com mais facilidade no terreno acidentado.

Além disso, há um modo carreira no qual será possível personalizar seu piloto, capacete e moto, chamado Supercross Academy. Para mais, dá para aprender truques, pistas e testar o multiplayer online do jogo. Monster Energy Supercross 6 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One por R$ 299,90.

Atari Mania - 4 de abril - PS5, PS4

Já lançado para o Nintendo Switch em 2022, Atari Mania chega agora também para os consoles PlayStation com melhorias em seus controles e performance. No game, usuários controlam um zelador que cuida dos antigos títulos dos consoles Atari, quando há uma invasão de dead pixels malvados que desejam destruir a história do mundo dos jogos.

A jogabilidade traz uma coleção de mais de 150 microgames baseados em clássicos do Atari, que exigem reflexos rápidos e habilidade com o joystick. A versão do Nintendo Switch também receberá uma atualização com as mesmas melhorias da versão PlayStation.

Outlanders - 7 de março - PC

Já disponível no iPhone através do Apple Arcade, Outlanders é um game de estratégia relaxante, no qual não há confrontos com exércitos adversários. Nele, é preciso transformar um pequeno povoado de pessoas em uma grande cidade, através de coleta de recursos e novas construções. No entanto, não é possível dar ordens diretas aos habitantes, pois eles farão o que tiverem vontade — a menos que sejam usados decretos que os obriguem, o que pode afetar sua felicidade.

O título conta com um modo de construção aberto e também uma campanha com missões progressivamente desafiadoras. Ele chegará para PC, via loja digital Steam, por valor ainda não definido.

Ib - 9 de março - SW

Neste misterioso jogo de aventura e terror, usuários controlam uma jovem que visita uma estranha galeria de arte com seus pais, até que percebe que está completamente sozinha. Ela, então, passa a tentar encontrá-los, ou qualquer outra pessoa no museu vazio, mas logo o lugar parece começar a mudar.

O game foca mais na exploração, mas oferece também quebra-cabeças, itens, armadilhas para serem desarmadas e diálogos com escolhas que podem levar a sete finais diferentes. O título é, na verdade, um remake do game de mesmo nome Ib, de 2012, com visuais atualizados e outras melhorias. Ele está disponível para Nintendo Switch por R$ 46,99.

Know by Heart - 9 de março - SW

O jogo, desenvolvido pelo estúdio Ice-Pick Lodge, se passa numa isolada cidade russa, durante a virada do século. Nele, jogadores controlarão Misha, um rapaz que vive uma vida monótona até sua paixão de adolescência retornar à cidade. Agora, ele irá se reencontrar com ela e seus amigos, utilizando mecânicas de jogabilidade que envolvem memória e minigames, a fim de lembrar mais sobre os momentos que passaram juntos.

No entanto, tudo começa a mudar quando algo de estranho acontece, de forma que eles entendem que o local já não é mais o mesmo onde cresceram. Know by Heart está disponível para Nintendo Switch por R$ 37,99.

Oni: Estrada para ser o Oni mais Poderoso - 9 de março - PS5, PS4, SW, PC

Após o lendário herói Momotaro destruir o exército do rei demônio, dois do sobreviventes procuram por uma forma de derrotar o guerreiro. No controle de Kuuta e seu parceiro espiritual Kazemaru, jogadores irão visitar a ilha de Kisejima, onde estão as almas dos derrotados em batalhas anteriores. Com apenas uma clava, ele poderá lutar contra inimigos e absorver seus poderes ao vencê-los em combate, na esperança de ficar mais forte.

O game foi desenvolvido pelo estúdio japonês Kenei Design em parceria com a Shueisha Games. Oni: Estrada para ser o Oni mais Poderoso (ou Oni : Road to be the Mightiest Oni), está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch por R$ 149,50.

Session: Skate Sim - 9 de março - SW

O simulador de skate realista chegará ao Nintendo Switch com sua experiência única. Além de trazer física realista, as mecânicas de controle de Session: Skate Sim usam os dois analógicos como se fossem os pés do skatista. Dessa forma, é preciso aprender os conceitos reais sobre como andar de skate para controlar seu movimento e realizar truques, como saber distribuir seu peso e quando mover cada pé. Apesar de desafiador, os desenvolvedores prometem uma experiência gratificante ao aprender como realizar kicklflips, saltar de rampas e mais.