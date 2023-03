FIFA 23 recebe Champions League feminina e NWSL, liga dos Estados Unidos

A EA Sports anunciou, nesta quarta-feira (22), que o FIFA 23 passará a ter a fase eliminatória da UEFA Women's Champions League (UWCL) e a National Women's Soccer League (NWSL), liga feminina dos Estados Unidos. A novidade reforça o compromisso da empresa com o futebol feminino e leva aos players a oportunidade de jogar com algumas das principais equipes e atletas do mundo. Outro destaque é a adição de novos modos de jogo, que vão permitir aproveitar ao máximo todas as novidades.

Vale lembrar que o jogo de futebol virtual da EA está disponível para compra no Playstation 4 (PS4), Playstation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Confira, a seguir, todos os detalhes divulgados a respeito da UWCL e da NWSL no FIFA 23.

1 de 2 National Women's Soccer League (NWSL) e UEFA Women's Champions League (UWCL) chegam ao FIFA 23; confira detalhes sobre as novidades — Foto: Divulgação/Electronic Arts National Women's Soccer League (NWSL) e UEFA Women's Champions League (UWCL) chegam ao FIFA 23; confira detalhes sobre as novidades — Foto: Divulgação/Electronic Arts

Em relação à UEFA Women's Champions League (UWCL), será possível jogar com as seguintes equipes: Juventus F.C. Women, Real Madrid Femenino, Chelsea F.C. Women, Manchester City W.F.C., Olympique Lyonnais Féminin, Paris Saint-Germain Féminine, Arsenal W.F.C., VfL Wolfsburg e Eintracht Frankfurt. Espere por uma simulação autêntica da UWCL, com troféu, hino e até fidelidade em relação às transmissões e aos painéis de publicidade, assim como feito na liga dos Estados Unidos.

Sobre os modos de jogo, UWCL terá o Jogo Rápido, para disputar um confronto de ida e volta em uma semifinal. Ainda, há o Modo Torneio, que coloca o player para iniciar a campanha nas quartas de final -- uma experiência toda baseada na UWCL real.

2 de 2 UEFA Women's Champions League (UWCL) no FIFA 23 — Foto: Divulgação/Electronic Arts UEFA Women's Champions League (UWCL) no FIFA 23 — Foto: Divulgação/Electronic Arts

Já a National Women's Soccer League (NWSL), terá disponível todas as 12 equipes presentes no torneio, como Angel City e Chicago Red Star. No caso dessa liga, quatro modos de jogo estarão disponíveis: Jogo Rápido, Temporadas Online (1 Contra 1 e Co-op), Amistosos Online e Modo Torneio. O destaque fica para o Modo Torneio, que apresentará a temporada regular e os playoffs da NWSL para o jogador se divertir e tentar levantar o troféu.