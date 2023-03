FIFA 25: Presidente da FIFA afirma que terá jogo próprio, sem EA

FIFA 25 pode ser o primeiro game da franquia de futebol a não ter participação da Electronic Arts, segundo o presidente da federação, Gianni Infantino. A afirmação foi feita pelo dirigente durante o anúncio de sua reeleição, junto de outras declarações. Em maio de 2022, a EA já havia comunicado a não-renovação do acordo de 28 anos com a marca FIFA, de modo que sua série de futebol passaria a ser chamada de EA Sports FC. Não se sabia ainda, no entanto, se a associação pretendia lançar um game próprio.