Final Fantasy e mais jogos da Square Enix ficam com até 90% off no Steam

A Square Enix , empresa por trás de jogos como Final Fantasy , Life is Strange , entre outros clássicos, terá ofertas de até 90% nos títulos via Steam até a próxima segunda-feira (27). Sendo assim, os jogadores que procuram bons negócios em games de PC, como NieR: Automata e Forspoken , por exemplo, podem economizar até 90% do preço original durante a promoção. A seguir, veja mais detalhes sobre o evento e os principais títulos que estão mais baratos na plataforma da Valve .

1 de 2 Confira os jogos distribuídos pela Square Enix que estão com desconto no Steam neste fim de semana — Foto: Divulgação Confira os jogos distribuídos pela Square Enix que estão com desconto no Steam neste fim de semana — Foto: Divulgação

👉 Queda de FPS em jogos no PC, como resolver? Veja no Fórum do TechTudo

Entre os destaques que estão mais em conta, está a série Final Fantasy, que tem sido um sucesso há décadas. Os fãs podem obter as versões remasterizadas de títulos como FF 10 e 12, por exemplo, além do recente Final Fantasy 15 por preços reduzidos. Contudo, o destaque fica para os aclamados Final Fantasy 7 Remake Integrade e Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, reimaginações dos clássicos que contam as histórias de Cloud e Zack Fair com visuais e mecânicas atualizados.

Já os fãs de jogos mais narrativos também podem desfrutar de descontos em Life is Strange 1, 2 e Life is Strange: True Colors, onde os jogadores seguem a história emocionante de jovens em uma série de eventos sobrenaturais que vão mudar suas vidas. Nesse sentido, outro game que vale a pena é Tokyo Dark, uma aventura no estilo point'n click que acompanha uma detetive em busca de seu parceiro desaparecido.

2 de 2 Jogos da franquia Life is Strange encantam público por conta de suas tramas emocionantes — Foto: Divulgação/Steam Jogos da franquia Life is Strange encantam público por conta de suas tramas emocionantes — Foto: Divulgação/Steam

Outros títulos populares em promoção são Chrono Trigger, Chrono Cross, Octopath Traveler, Secret of Mana, PowerWash Simulator e Sleeping Dogs. Os jogadores também podem adquirir os quatro jogos da franquia Just Cause por preços muito mais baixos do que o normal. Veja abaixo os principais games em promoção no Steam:

Promoção da Square Enix no Steam