Flipper Zero: aparelho barrado pela Anatel some do Mercado Livre e OLX

As plataformas online Mercado Livre e OLX retiraram do ar os anúncios com o Flipper Zero , polêmico aparelho que entrou na mira da Anatel . De acordo com a agência, o dispositivo traz risco à segurança cibernética dos cidadãos brasileiros. Ele pode ser usado para diversos fins, inclusive para abrir portões e mudar preços. O assunto se tornou motivo de polêmica, com vários atores se pronunciando sobre os perigos (ou não) desta tecnologia.

O Flipper Zero era ofertado por vendedores independentes do Mercado Livre e da OLX a preços entre R$ 3.500 e R$ 6.900. A maioria dos produtos sumiu das plataformas após contato feito pelo TechTudo, na semana passada, com perguntas sobre os itens, considerados irregulares pela agência de telecomunicações.

Páginas com Flipper Zero no Mercado Livre e na OLX; plataformas retiraram anúncios após contato do TechTudo

As lojas online admitem que o equipamento viola os termos de uso. O Mercado Livre diz ao TechTudo que atua rapidamente contra “produtos não homologados e em desacordo com a legislação”. Já a OLX ressalta que fornece um espaço democrático para a negociação direta entre vendedor e comprador. Ambas as empresas explicam que ferramentas nativas permitem denunciar produtos irregulares.

Num dos anúncios, um aviso chamou a atenção: “não entrego por razões óbvias”. O pagamento deveria acontecer exclusivamente por Pix e a entrega, por meio dos Correios.

A polêmica em torno do Flipper Zero tem a ver com os muitos tipos de uso. O equipamento é capaz de clonar sinais sem fio, como NFC (popular em pagamentos por aproximação), Bluetooth (famoso para ativar caixinhas de som), RFID (presente em roupas e outros bens que precisam de rastreio) e infravermelho. Alguns usuários já conseguiram abrir portões eletrônicos ou mudar preços de bombas de combustível.

"Não entrego por razões óbvias", informa vendedor na OLX

De forma simplificada, é como se o Flipper Zero conseguisse dar instruções para equipamentos que contam com alguma forma de comunicação sem fio. Este seria o motivo pelo qual a Agência Nacional de Telecomunicações decidiu não homologar o dispositivo. Além disso, o TechTudo apurou que o órgão está atuando para evitar que as unidades importadas do Flipper Zero cheguem aos compradores, com direito a apreensões de cargas.

Todo dispositivo que faça uso de radiofrequência precisa passar pelo processo de homologação na agência, o que envolve diversos laboratórios espalhados pelo país. Técnicos independentes realizam uma série de testes e procedimentos para aferir a segurança dos produtos. Depois, a documentação é remetida à Anatel, que dá a palavra final (habitualmente a favor do solicitante). Não se tem notícia de que o Flipper Zero seja homologado para uso no mercado doméstico.

Organizações de defesa dos direitos digitais criticam a restrição. A Electronic Frontier Foundation (EFF), baseada nos Estados Unidos, alega que o dispositivo pode ser utilizado para testes de segurança cibernética. Impedir a sua circulação significaria, portanto, fazer com que o Brasil retrocedesse num campo que tem atraído a atenção da maioria das nações dada a sua importância.

Desenvolvedores ouvidos pelo TechTudo avaliam, sob condição de anonimato, que o uso da ferramenta “não é tão simples” quanto sugere a agência reguladora, e que a sua proibição reflete uma interferência indevida. No exterior, um repórter da revista americana Wired tentou clonar um crachá com tecnologia de aproximação, mas o experimento não deu certo.

Com informações da Wired

