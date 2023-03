Fujifilm lança nova câmera Instax Mini 12 e app digitalizador

A Fujifilm apresentou, na quinta-feira (2), a câmera instantânea Instax Mini 12. A versão traz novos recursos de correção de imagem, controle mais preciso do flash e ativação do modo close-up de forma mais intuitiva. Além disso, seu corpo é mais estreito e retangular do que o de modelos anteriores. A nova Fujifilm começa a ser vendida no exterior ainda neste mês por US$ 79, cerca de R$ 412 na conversão direta e sem impostos. No geral, a câmera não apresenta grandes novidades em relação à Instax Mini 11, que é vendida por R$ 455 na Amazon.