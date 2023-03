Galaxy A23: Samsung libera atualização para One UI 5.1

A Samsung liberou a atualização da One UI 5.1 para o Galaxy A23 , que é considerado um celular intermediário da marca. A decisão ocorre depois que modelos mais potentes receberam a novidade. O update traz o pacote de segurança de fevereiro de 2023, algumas correções de bugs e está disponível somente na Ucrânia, com a promessa de se expandir para os outros países europeus nos próximos dias. Ainda não há previsão de data para o resto do mundo, incluindo o Brasil.

Sob o firmware A235FXXU2CWB4, a atualização para a interface One UI 5.1 traz melhorias para os aplicativos padrões, função que permite escolher o tom da cor na hora de registrar uma selfie e atalho no app Galeria para editar as informações EXIF das fotos e vídeos. Agora, basta deslizar para o lado para ter acesso à ferramenta.

Mesmo que a atualização demore a se propagar pelo mundo, a tendência é que o download esteja disponível em algum momento próximo. Para saber se o seu aparelho está apto a recebê-lo, vá até a área de “Configurações”, escolha a opção “Atualização de software” e depois toque em “Baixar e instalar”. Agora, basta acompanhar as instruções que aparecerem na tela.

A primeira versão do Samsung Galaxy A23 foi lançada no Brasil em março de 2022 com o preço de R$ 1.999, mas hoje ele pode ser encontrado por cerca de R$ 1.284 na Amazon. O celular vem com bateria de 5.000 mAh, tela tipo LCD de 6,6 polegadas com resolução Full HD+, processador Snapdragon 680 da Qualcomm com oito núcleos, 4 GB de memória RAM, além de 128 GB de armazenamento interno.

O smartphone vem com câmera quádrupla na parte de trás, tem espaço interno expansível via cartão microSD e foi lançado em quatro opções de cores: azul, branco, rosê e preto. Vale a pena ressaltar que o aparelho ganhou uma versão compatível com internet 5G no Brasil em janeiro de 2023.

