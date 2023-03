Galaxy Note 9 recebe atualização com correções de segurança

Não é a primeira vez que a marca sul-coreana lança atualizações surpresas em dispositivos mais antigos. Isso geralmente ocorre quando é detectado algum tipo de vulnerabilidade de segurança. No Brasil, o Galaxy Note 9 teve preço de lançamento de R$ 5.499. Hoje em dia, é possível encontrá-lo usado por cifras que partem dos R$ 1.400.

Por enquanto, apenas proprietários do Galaxy Note 9 (na variante com chip Exynos 9) do Reino Unido e da Irlanda estão recebendo o update – identificado pelo firmware N960FXXSAFWB3. Ainda não há informações sobre o pacote de segurança em unidades com o chip Snapdragon da Qualcomm, mas é esperado que ele chegue em breve a essas unidade e também para mais mercados.

O documento de changelog (que é o registro de alterações realizadas num software) não menciona quais são as exatas correções cujo Galaxy Note 9 será submetido, nem mesmo se há algum problema crítico para ser resolvido com o novo firmware. As observações citam apenas que o update é um pacote de segurança de fevereiro de 2023.

Como atualizar o Galaxy Note 9

Ainda não há um cronograma com datas que indiquem quando as variantes do Galaxy Note 9 no Brasil receberão o pacote de segurança de fevereiro de 2023. No entanto, é esperado que isso ocorra dentro das próximas semanas.

Com informações de 9to5Google e SamMobile

