Galaxy S20 FE 5G: mais usuários recebem a Samsung One UI 5.1

O Galaxy S20 FE 5G de mais países começou a receber a atualização para a interface One UI 5.1 , própria da Samsung e baseada no Android 13 . A novidade foi percebida por usuários da Índia cerca de um mês depois de chegar a aparelhos vendidos na Europa. O sistema traz melhorias na câmera de selfie, nos widgets e no álbum de fotos.

Os updates de software em celulares da marca coreana têm se tornado cada vez mais rápidos, uma vez que a One UI 5.0 foi disponibilizada para o modelo no final de janeiro.

2 de 2 Estrutura de câmeras do Galaxy S20 FE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Estrutura de câmeras do Galaxy S20 FE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Galeria parece ser o app nativo que mais se beneficiou com essa atualização, pois agora os usuários poderão visualizar e editar informações EXIF dos arquivos de fotos e vídeos diretamente no aparelho. A Samsung também prometeu melhorar o desempenho na remasterização de imagens e álbuns inteiros, além de ter incluído novas formas de fazer pesquisa de mídia dentro do app.

Os desenvolvedores também adicionaram um novo widget de bateria, que traz os níveis de carga de forma mais detalhada, e uma atualização no widget de Clima, para torná-lo mais dinâmico e capaz de apresentar todas as informações de forma prática, com mais visibilidade.

A nova atualização para a One UI 5.1 chega ao Galaxy S20 FE 5G indiano sob o firmware G781BXXU4HWB1, com um download de 1 GB no total. Ele inclui o pacote de segurança referente a fevereiro de 2023. Por conta disso, é recomendável que o usuário faça o update em uma rede Wi-Fi, para não estourar o plano de dados do celular.

Não há previsão de quando essa atualização será lançada no Brasil, porém, para conferir se um aparelho está pronto para recebê-lo, basta entrar na área de “Configurações” do sistema, tocar em “Atualização de software” e, depois, em “Baixar e Instalar”. Então basta seguir as instruções que aparecerem na tela, caso o dispositivo esteja apto.

Com informações de SamMobile

