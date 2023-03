Galaxy S20 FE ainda vale a pena em 2023? Conheça os prós e contras

O Galaxy S20 FE continua chamando a atenção dos consumidores, mesmo sendo um celular de 2020 . O smartphone traz uma ficha técnica recheada de recursos, dentre os quais se destacam a câmera tripla, as fotos de até 12 megapixels, o armazenamento expansível e a telo que atualiza até 120 vezes por segundo. No entanto, por não ser tão atual, o modelo da Samsung deve enfrentar gargalos, como atualizações limitadas do Android e hardware antigo. Fica a dúvida: o S20 FE vale a pena quase três anos depois? Saiba nas linhas a seguir.

Entre os aspectos positivos do smartphone, também é possível mencionar o preço atual, visto que a Fan Edition da linha Galaxy S20 desembarcou no Brasil por R$ 4.499, mas já pode ser encontrada por cerca de R$ 2.249 – um desconto de cerca de R$ 2.250.

2 de 8 As várias cores do Galaxy S20 FE — Foto: Divulgação/Samsung As várias cores do Galaxy S20 FE — Foto: Divulgação/Samsung

👍 Tela

O display do Galaxy S20 FE dispõe de 6,5 polegadas, proporção maior do que a tela do Galaxy S20, por exemplo, que reserva 6,2 polegadas. Isso deve destacar o modelo entre o público que procura uma telona para navegar nas redes e desempenhar outras tarefas. Já em termos de resolução, é possível contar com imagens em Full HD+ (1080 x 2400 pixels), um padrão mais baixo em relação a outros modelos da linha, mas ainda sim com exibições consideradas boas.

Assim como outros modelos da Samsung, o S20 FE usa um display Super AMOLED. O painel em questão deve entregar cores vivas, preto absoluto e nitidez sem consumir tanto a bateria do telefone. Ainda no quesito da tela, vale mencionar a taxa de atualização de 120 Hz, característica que otimiza a transição de imagens e evita rastros deixados no display. Este recurso deve agradar gamers e amantes de filmes ou séries.

3 de 8 Galaxy S20 FE com processador Exynos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S20 FE com processador Exynos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

👍 Desempenho

O Galaxy S20 FE traz duas opções de processador, uma com o chip Exynos 990, da própria fabricante, e outra com o Snapdragon 865, da Qualcomm. A segunda opção chegou mais tarde ao Brasil, após polêmicas envolvendo o desempenho do modelo com o componente da Samsung. No entanto, ao ser disponibilizado no mercado, o telefone ganhou um fôlego em termos de avaliações do processamento.

Tanto o Exynos quanto o Snapdragon contam com oito núcleos. A diferença é que o primeiro executa tarefas do dia a dia e demais funções com velocidade de até 2,73 GHz, enquanto o segundo alcança 2,84 GHz. Para acompanhar o chipset, a ficha técnica, nas duas opções, garante armazenamento de 128 ou 256 GB, bem como variação entre 6 e 8 GB de memória RAM.

4 de 8 Desempenho do Galaxy S20 FE conta com memória RAM de 6 ou 8 GB — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo Desempenho do Galaxy S20 FE conta com memória RAM de 6 ou 8 GB — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo

👎 Hardware antigo

Quanto mais distante da data de lançamento, mais antigos alguns aspectos do telefone ficam, tanto em termos de tendências do acabamento, quanto em detalhes de sua composição. Aspectos como o processador já receberam atualizações desde 2020, mesmo processo que ocorre com o software, no caso o Android. Ainda que atualizações possam ser feitas a nível de sistema, a parte física do telefone, bem como seus componentes, não pode acompanhar a reformulação.

5 de 8 Galaxy S20 FE foi lançado em 2020 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S20 FE foi lançado em 2020 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

👎 Android defasado

Um dos aspectos a se levar em consideração na hora de comprar um aparelho mais antigo é o software que o acompanha nas configurações de fábrica. Isso porque, no caso do S20 FE, ele desembarcou com o Android 10, o que reduz as atualizações para versões mais novas do que modelos que já chegam com um sistema recente.

6 de 8 Android 13 dá mais opções de estilos para personalizar Plano de Fundo nos celulares — Foto: Reprodução/Google Android 13 dá mais opções de estilos para personalizar Plano de Fundo nos celulares — Foto: Reprodução/Google

Por outro lado, vale pontuar que a Samsung é destaque em termos de cobertura de atualização, seja do Android ou de pacotes de segurança para corrigir bugs e brechas. A exemplo disso, é possível mencionar que o telefone já foi contemplado pela atualização para o Android 13 e pode rodar novidades do sistema, como ferramentas repaginadas do Material You e funções de segurança otimizadas.

👍 Capacidade da bateria

A capacidade da bateria do Galaxy S20 FE é de 4.500 mAh. Na prática, o smartphone deve conferir 14 horas de uso ininterrupto. Em comparação com outros telefones disponibilizados no mercado, o número é relativamente baixo, visto que é possível encontrar opções com 5.000 mAh.

7 de 8 O Galaxy S20 FE possui uma bateria de 4.500 mAh — Foto: Divulgação/Sasmung O Galaxy S20 FE possui uma bateria de 4.500 mAh — Foto: Divulgação/Sasmung

Em termos de carregamento, o dispositivo conta com um adaptador com potência de 15W que o acompanha na caixa. Interessados em otimizar o tempo de recarga podem comprar, à parte, um carregador de 25W, já que o modelo suporta esse valor em suas recargas.

👎 Sem conexão 5G

A primeira versão do Galaxy S20 FE, lançada em novembro de 2020, não trouxe conexão 5G. A falta de suporte à rede atualizada pode soar como desvantagem na hora de escolher o telefone. Na contramão deste caso, diversos aparelhos da Samsung oferecem internet de quinta geração, desde smartphones intermediários até os mais elaborados. O recém-lançado Galaxy S23, por exemplo, conta com acesso à web com a rede que sucede o 4G.

👍 Armazenamento expansível

Entre as características positivas do celular está a possibilidade de expansão da memória via cartão microSD. Para quem deseja ampliar o espaço para fotos, arquivos e outros dados, essa característica pode pesar positivamente na escolha. Assim, o usuário consegue lançar mão de até 1 TB extra para o armazenamento, que fica entre 128 GB e 256 GB, a depender da opção escolhida.

8 de 8 O microSD é usado para armazenar fotos, vídeos, documentos em smartphones — Foto: Foto: Lucas Mendes/TechTudo O microSD é usado para armazenar fotos, vídeos, documentos em smartphones — Foto: Foto: Lucas Mendes/TechTudo

É preciso pontuar, no entanto, que o slot destinado ao cartão de memória é o mesmo utilizado para o chip de telefonia de uma eventual linha extra. Ou seja, ao optar pelo microSD, o telefone fica impossibilitado de contar com um segundo espaço destinado ao chip SIM.

Ficha técnica do Galaxy S20 FE

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: Super AMOLED

Câmera principal: tripla, 12, 12 e 8 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 10 com atualização disponível para o Android 13

Processador: Snapdragon 865 ou Exynos 990 (octa-core de até 2,73 GHz)

Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

Armazenamento (memória interna): 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 4.500 mAh

Telefonia: Dual SIM híbrido (nano SIM)

Dimensões e peso: 159,8 x 74.5 x 8,4 mm; 190 g

Cores: vermelho, lavanda, laranja, menta, naval e branco

Início das vendas no Brasil: 3 de novembro de 2020

Preço de lançamento: a partir de R$ 4.499