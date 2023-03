Galaxy S23 supera Galaxy S22 em velocidade de internet 5G

A consultoria de mercado Ookla avaliou o desempenho do 5G nas linhas Galaxy S22 e Galaxy S23 , da Samsung , em 12 regiões com acesso à internet 5G. De modo geral, celular mais novo conseguiu números mais promissores do que o antecessor em regiões como Alemanha e Estados Unidos. No Brasil, o S23 levou vantagem na velocidade de download, mas não apresentou avanços significativos na média geral. Outros países do globo não tiveram melhorias substanciais, como é o caso da Polônia, da China e da África do Sul.

Uma das conclusões apontadas pela pesquisa divulgada nesta segunda-feira (27) é de que, apesar de o S23 não ter conquistado vantagem em grande parte dos países, ele ainda se destaca pelas chances de ganhar melhorias com o passar do tempo. Fatores como a expansão da rede e a ampliação do acesso ao 5G Standalone (SA) devem contribuir para progressos no futuro. Em território brasileiro, por exemplo, o 5G puro já existe há quase um ano e deve chegar a mais cidades nos próximos meses.

Uma das categorias analisadas foi a de dados registrados no primeiro mês após os lançamentos dos respectivos telefones. A outra investigou o maior número de aparelhos conectados durante o quarto trimestre de 2022, de acordo com a GSMA, a organização que congrega operadoras de telecomunicações. As conclusões foram indicadas por meio de um parâmetro que sugere se vale a pena ou não migrar do S22 para o S23 de acordo com a otimização da velocidade da internet.

Foi nos dados sobre o quarto trimestre do ano passado que o Brasil alcançou resultados melhores – especificamente na velocidade média de download. Mesmo assim, o desempenho geral não foi suficiente para constatar que os modelos Galaxy S23 foram mais rápidos do que os da linha Galaxy S22 .

Para fins de comparação, vale trazer a velocidade média de download dos modelos de 2021, que alcançaram a seguinte pontuação:

Já os telefones anunciados neste ano registraram a seguinte velocidade média de download:

A média da velocidade de upload (ou seja, envio de dados para a internet) seguiu padrões parecidos, enquanto a latência – que é o tempo contabilizado entre um comando e sua resposta – variou de 28,01 ms a 31,78 ms em todos os celulares analisados.

Ainda que não tenha registrado grande diferença entre os smartphones, a velocidade média do Brasil registrou uma pontuação considerável, superior a diversos países analisados.

Regiões como China e África do Sul não tiveram um evolução na velocidade do 5G entre uma geração e outra. França e Itália até chegaram a avançar, em alguns casos, mas não a ponto de a pesquisa indicar o upgrade do celular. A Coréia do Sul, berço da Samsung, se destacou pelo alto desempenho da rede, mas não pelo progresso entre os telefones.

Quem levou a melhor foi a Alemanha, com aumentos expressivos na velocidade. Os EUA também se destacaram, mas com uma ressalva, pois os números foram melhores apenas nos aparelhos S23 e S23 Ultra.

