Galaxy Z Flip 5: próximo celular dobrável pode vir com três telas

Esboço do Galaxy Z Flip 5 com duas telas externas — Foto: Reprodução/Android Central

2 de 2 Esboço do Galaxy Z Flip 5 com duas telas externas — Foto: Reprodução/Android Central

Na prática, o painel secundário na parte de fora poderia atuar como um auxiliar da tela maior e seria utilizado apenas para conferir notificações, horário e nível de bateria, entre outros dados simples. Uma tecnologia com este mesmo propósito é o Dynamic Island , notch interativo presente no iPhone 14 Pro e Pro Max, que serve como um apoio ao usuário para realizar breves comandos.

A tela maior, ainda na parte externa, expandiria as possibilidades de interação com o telefone, uma vez que possibilitaria ao usuário clicar nas notificações, tirar selfies, entre outras atividades. Tudo isso seria viável sem abrir o telefone para precisar acessar a visor interno, que seria o maior de todas os três. Vale lembrar que o display intermediário pode oferece até 3,4 polegadas, segundo rumores.

Outra especulação que ronda os futuros dobráveis da gigante sul-coreana é a troca das atuais dobradiças por uma em formato de gota. O novo sistema promete suavizar o vinco existente na tela de vidro flexível. O campo do desempenho também aparece entre os boatos, puxado pela suposta presença do processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, o mesmo visto na linha do Galaxy S23.