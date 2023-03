Give me Toilet Paper! Bizarro game do Switch usa papel higiênico para jogar

Give me Toilet Paper!, um estranho jogo que chegou ao Nintendo Switch em 2 de março, está chamando a atenção na eShop do console, onde está disponível por R$ 24. Criado pelo desenvolvedor japonês Takahiro Miyazawa, o título de quebra-cabeça traz não apenas um conceito curioso, mas também um método de jogabilidade diferente. Ele utiliza um rolo de papel higiênico de verdade conectado a um dos controles Joy-Con para realizar a ação na tela, também representada pelo objeto. Confira, a seguir, mais detalhes sobre.

O game funciona ao colocar o Joy-con do Nintendo Switch, equipado com um giroscópio, no centro de um rolo de papel higiênico. Então, o player deve posicionar o controle sobre uma superfície lisa, como uma tábua ou caixa, e movimentá-lo para realizar a ação na tela, rolando-o de um lado para o outro. Caso queira, existe a opção de ajustar a sensibilidade do movimento, de forma que haverá amortecimento em caso de queda.