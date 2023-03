God of War, FIFA e mais jogos ficam até 90% mais baratos nesta semana

Por fim, a plataforma Steam segue com sua tradicional Promoção de Outono, que traz descontos até esta quinta-feira (23). Os maiores destaques são Rainbow Six Siege, The Witcher 3: Wild Hunt e Hi-Fi Rush. Confira, a seguir, todas as principais ofertas da semana.

2 de 5 Sekiro: Shadows Die Twice traz o estilo desafiador dos games da série Souls com uma temática de samurais e novas mecânicas — Foto: Reprodução/Steam Sekiro: Shadows Die Twice traz o estilo desafiador dos games da série Souls com uma temática de samurais e novas mecânicas — Foto: Reprodução/Steam

PlayStation

A Promoção Essenciais da PlayStation Store voltou com cerca de 400 títulos mais baratos, incluindo exclusivos e sucessos de parceiros de publicação. DOOM Eternal, por exemplo, está à venda por um dos menores preços já registrados na loja. Também é possível economizar em Crash Bandicoot 4: It’s About Time e Dragon Ball Z: Kakarot. Confira as melhores ofertas da loja digital da Sony a seguir:

3 de 5 God of War, de 2018, mostra um Kratos mais velho e muito mais humano — Foto: Reprodução/Steam God of War, de 2018, mostra um Kratos mais velho e muito mais humano — Foto: Reprodução/Steam

Xbox

O catálogo do Xbox sempre chama a atenção com seus jogos variados e isso não é diferente nesta semana. Para quem quiser se preparar para GTA 6, é possível garantir a versão de nova geração de GTA 5 por um preço mais acessível. O primeiro Red Dead Redemption, que nunca foi relançado em plataformas modernas, também está com um grande desconto na loja da Microsoft. Por fim, Sonic Mania está à venda pela metade do preço e é uma ótima oportunidade para os fãs dos jogos clássicos do ouriço. Veja essas e mais promoções para Xbox a seguir:

4 de 5 Red Dead Redemption 2 traz o mundo aberto mais realista já criado pela Rockstar Games — Foto: Divulgação/Rockstar Games Red Dead Redemption 2 traz o mundo aberto mais realista já criado pela Rockstar Games — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Steam

Nas suas grandes promoções sazonais, a Steam traz descontos convidativos em alguns dos principais títulos do mercado para PC. Entre eles estão nomes como Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn e Hades, que estão à venda pela metade do preço. Outros títulos cultuados figuram na lista de ofertas, incluindo Resident Evil 2 Remake e Hollow Knight. Veja esses e mais destaques abaixo:

5 de 5 Em Hi-Fi Rush, o aspirante a estrela do rock Chai enfrenta a corporação Vanderlay Technologies para sobreviver — Foto: Reprodução/Xbox Wire Em Hi-Fi Rush, o aspirante a estrela do rock Chai enfrenta a corporação Vanderlay Technologies para sobreviver — Foto: Reprodução/Xbox Wire