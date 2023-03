Golpe da falsa central: entenda como funciona e saiba se proteger

O golpe da central falsa de atendimento é uma fraude em que criminosos telefonam ou enviam mensagens pelo WhatsApp fingindo ser de alguma instituição financeira. Durante o contato, eles alegam que houve algum problema durante transações - como uma transferência via Pix ou o pagamento de boleto, por exemplo - e que o usuário precisa refazê-lo manualmente, para outra conta. Em outras versões, os golpistas afirmam que é necessário atualizar o cadastro da vítima no sistema do banco e, por isso, solicitam a confirmação de uma série de dados, inclusive CPF e número de cartão de crédito.

O TechTudo reuniu as principais informações que você precisa saber sobre o golpe da falsa central, com algumas dicas dadas por especialistas do Nubank sobre como se proteger. Nas próximas linhas, saiba tudo sobre a fraude e como não cair nela.

1 de 3 Saiba se proteger do golpe da falsa central telefônica de bancos — Foto: Divulgação/Getty Images Saiba se proteger do golpe da falsa central telefônica de bancos — Foto: Divulgação/Getty Images

O que é o golpe da falsa central e como funciona?

No golpe da falsa central, criminosos entram em contato com correntistas de diferentes instituições financeiras fingindo ser da central de atendimento e/ou de segurança dos bancos. A fraude tem algumas variações no seu modo de operação, mas sempre visa ao roubo de dados e ao prejuízo financeiro do cliente. Em uma das possibilidades mais comuns, os criminosos afirmam que houve uma movimentação atípica na conta e que, por isso, é necessário confirmar algumas informações, como número do cartão e a senha.

Já em outras versões do golpe, eles alegam que alguma transação feita no app deu erro - como um Pix ou pagamento de boleto, por exemplo -, mas que o banco cobriu a pendência e, agora, o usuário precisa refazer a transferência para uma conta da instituição financeira. A conta de destino, porém, não é ligada ao banco, mas sim ao golpista.

Outra possibilidade é o contato via WhatsApp alegando que houve um problema na atualização do aplicativo de banco instalado no celular do usuário e que, por isso, ele precisa instalar o app novamente. Nessa versão, os golpistas enviam um link de APK externo à loja oficial do Android, a Google Play Store, e solicitam que o usuário faça o download.

2 de 3 No golpe da falsa central, criminosos podem pedir para você baixar um APK falso do app de banco — Foto: Getty Images/SOPA Images No golpe da falsa central, criminosos podem pedir para você baixar um APK falso do app de banco — Foto: Getty Images/SOPA Images

Ao baixar o arquivo, porém, os correntistas acabam instalando também um malware do tipo hook - que toma controle do smartphone e pode, então, acessar as suas contas. Esse APK costuma ter aparência muito similar ao do app verdadeiro do banco, e por isso consegue enganar correntistas de que é oficial.

As vítimas costumam ser principalmente pessoas que estejam na terceira idade. Em um caso ocorrido em 2021, um idoso de 85 anos teve um prejuízo de R$ 27 mil após cair no golpe da falsa central. Recentemente, em 27 de fevereiro de 2023, após levar o seu caso à justiça, a instituição financeira precisou ressarci-lo.

Como posso me proteger do golpe da falsa central? Como identificar?

O Nubank deu algumas dicas de como identificar e se proteger do golpe da falsa central telefônica de instituições financeiras. A principal delas é desligar o telefone imediatamente ao receber esse tipo de ligação. Isso porque os bancos não têm o costume de ligar para os clientes, principalmente quando se trata de uma atualização de cadastro. Além disso, é importante atentar para o número que consta na ligação: se for oculto ou não começar em 0300 ou 0800, é muito difícil que não seja golpe.

Outra dica importante é não baixar apps de banco externos à loja oficial do Android. Por isso, caso você receba uma mensagem no WhatsApp ou um SMS alegando que o seu app de banco está desatualizado e que você precisa baixá-lo via link externo à loja, desconfie. O ideal aqui é bloquear o contato em questão, e verificar na Google Play Store o status do aplicativo. Vale lembrar também que, para a sua segurança, você só deve atualizar os apps de banco pelas lojas oficiais dos celulares.

3 de 3 Saiba se proteger do golpe da falsa central — Foto: iStock Saiba se proteger do golpe da falsa central — Foto: iStock

Ainda, para convencer a vítima de que o contato é legítimo, os criminosos darão alguns dados seus para supostamente confirmar a sua identidade, como nome completo e CPF. Como eles conseguem acesso a esses dados? É simples: via vazamentos e/ou golpe de phishing aplicado anteriormente. Depois de confirmar essas informações, eles solicitam dados seus. A dica aqui é não passar essas informações por telefone, principalmente se envolverem número do cartão com código de segurança e senha.

Outra dica importante de acordo com o Nubank é, se depois do contato você suspeitar que a sua conta foi invadida, entrar em contato com a sua instituição financeira. Normalmente esses contatos ficam disponíveis no próprio aplicativo, na aba de contato, mas você pode também buscar o telefone no site oficial do banco ou ainda ir até alguma agência próxima a você - isto é, caso a sua instituição financeira seja tradicional.

Por fim, especialistas do Nubank indicam não fazer transferências para contas que você não conheça, principalmente quando solicitadas dessa forma, por telefone. Caso suspeite de algum erro em alguma transação, você pode entrar em contato com a central diretamente pelo aplicativo do seu banco.

Com informações de g1

