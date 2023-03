Google libera testes no Bard, inteligência artificial no estilo ChatGPT

O Google liberou para testes abertos nesta terça-feira (21) o Bard, inteligência artificial (IA) que deve competir com o ChatGPT da OpenAI . Anunciada oficialmente em fevereiro deste ano , em um evento realizado em Paris, França, a IA poderá ser testada a partir de hoje em inglês por usuários dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ainda não há previsão de lançamento para outros países, mas a expectativa da empresa é que sejam iniciados testes em outros idiomas e lugares no decorrer dos próximos meses. Para participar do beta do Bard, é preciso solicitar acesso via site oficial. Nas próximas linhas, veja tudo o que se sabe.

O concorrente do ChatGPT ainda está em fase inicial e utiliza a tecnologia LaMDA (sigla para "Modelo de linguagem para aplicações com diálogos", em tradução direta) para funcionar. O modelo é similar ao visto no chatbot da OpenAI, com o diferencial de que foi desenvolvido pelo time de inteligência artificial do Google.

A ideia com o Bard é que, além de ser aplicado a produtos do Google Workspace, como o Gmail e o Google Docs, ele também funcione no buscador - como ocorre atualmente com o ChatGPT no Bing, por exemplo. Assim, seria possível responder a perguntas que não têm exclusivamente uma única resposta correta e/ou que sejam de cunho mais subjetivo diretamente pela ferramenta de buscas.

Com a liberação dos testes para os EUA e o Reino Unido, o Google busca coletar feedback dos usuários para aprimorar o Bard. Uma das sugestões de uso para a inteligência artificial é, por exemplo, buscar ideias criativas para solucionar problemas. Nesse sentido, você pode perguntar coisas como "Bard, me ajude a pensar em uma composição para um desenho que represente um amor falido" ou ainda "Bard, me ajude a criar um cronograma para minha faculdade", sempre trazendo as peculiaridades das suas solicitações no texto.

É importante lembrar que as inteligências artificiais podem errar, e isso vale tanto para o ChatGPT, quanto para o Bard. Por isso, o ideal é sempre fazer uma checagem das respostas. No próprio anúncio dos testes, o Google explicou que utilizou a IA para compor o texto - e que, sim, como era esperado, em alguns momentos ele cometeu equívocos.

Para solicitar ingresso nos testes do Bard, é preciso entrar em "bard.google.com" (sem aspas) e seguir com o pedido. É válido lembrar que, por enquanto, não há previsão de liberação dos testes no Brasil.

Com informações de Google

