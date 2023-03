Governo vai taxar jogos? Entenda fala de Haddad, Ministro da Fazenda

Contudo, a fala se refere à taxação de sites de aposta esportivas, que se tornaram muito populares nos últimos anos. Dessa forma, jogadores de consoles como PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC podem ficar tranquilos, já que a taxação não é sobre videogames. Entenda, a seguir, mais sobre o caso.

Durante a entrevista, o Ministro Haddad respondeu à questão dos apresentadores Tales Faria e Carla Araújo sobre "jogos da internet" e usou o termo "jogos eletrônicos" em sua resposta, o que colaborou para a interpretação errada. Haddad se referia a sites de apostas como Sporting Bet, Bet365 e Betano que, segundo ele "não pagam imposto, mas levam uma fortuna do país". O Ministro explicou que esta se trata de uma tentativa de compensar a perda com o imposto de renda, que vai passar a isentar pessoas que ganham até R$ 2.640.

Ele mencionou ainda que "jogo no mundo inteiro é tributado", novamente se referindo às apostas. De acordo com dados do ministro, há uma perda de "alguns bilhões" de arrecadação pela falta de regulamentação.

Na Internet, a fala repercutiu bastante. Alguns internautas se mostraram bem insatisfeitos com a suposta taxação de jogos e eletrônicos, uma vez que os preços deste tipo de produto já não bem salgados no país. No Twitter, alguns deles atribuíram a notícia à mudança de governo. A perspectiva foi ainda endossada por alguns portais de notícias, que, ao noticiar o fato, acabaram endossando a ideia de que Haddad se referia aos games e não aos sites de aposta.

No governo anterior, foram tomadas algumas medidas que chegaram a favorecer jogadores, como as reduções do IPI, imposto sobre produtos industrializados. Vale ressaltar, entretanto, que foram quatro reduções do imposto e nem sempre elas foram repassadas para os consumidores na forma de preços menores para videogames, como o PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Nintendo Switch ou seus acessórios.